Solyalı: “Yüzde 96’lık kesim KKTC’de rüşvet olduğunu düşünüyor”

Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor.

Kürsüye çıkan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, "Hükümetin Vatandaşlık ve Nüfus Politikasızlığı" konusunda yaptığı güncel konuşmayı, konu hakkında sorduğu soruya yanıt alamaması nedeniyle bu hafta yapmayacağını, konuşma hakkını saklı tutacağını belirtti.

Solyalı bugünkü konuşmasında, YENİDÜZEN’in de gündeme getirdiği, konferansına gittikleri "KKTC’de Yolsuzluk Algısı 2021 Raporu"nu paylaşmak istediğini ifade ederek, KKTC’de yolsuzluk konusunda geçmiş yılların fersah fersah ötesine vardığını, yolsuzluğun toplumun iyi yaşama olgusunu da tehdit eder hal aldığını kaydetti.

Raporda, kamu kaynaklarının bir rant olarak kullanılması konusunda da birçok noktada kötü örneklemeler çıkardığını ifade eden Solyalı, hükümetlerin kamu sektöründe yolsuzluğa hoşgörülü davranmasının siyasete güveni sarstığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Raporun 2021 yılını kapsadığını ifade eden Solyalı, bu dönemde kimin hükümette olduğunun ortada olduğuna işaret etti.

Raporun Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün metoduyla hazırlandığını ifade eden Solyalı, ülkenin skoru nun yüz üzerinden 28 olarak hesaplandığını, ülkenin tabana yakın bir değerde olduğunu kaydetti.

Yolsuzluk algısında KKTC’nin dibe doğru gittiğini belirten Solyalı, ankete katılanların yüzde 96’sının KKTC’de rüşvet ve yolsuzluğun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Raporda yolsuzlukla mücadele konusunda da başarısız olunduğunun ortaya çıktığını ifade eden Solyalı, raporda Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun hiç çalışmadığının ortaya koyulduğuna dikkat çekildi.

Solyalı, rapora göre, kamu kaynaklarının istismar edildiğinin, kamuda liyakate dayalı atama yapılmadığının da düşünüldüğünü aktardı.

Rapordaki rakamlara da değinen Solyalı, seneye bu anket yapıldığında bu rakamların kat ve kat üstüne çıkacağını savundu.

Raporda bazı önermeler de olduğunu ifade eden Solyalı, 3’lü kararnameyle atamaların kaldırılması, mal ve borç bildirimlerin şeffaf bir hale getirilmesi, Başsavcılık ve Polisin güçlendirmesi gibi önermeler olduğuna da değindi.