Solyalı: “Yalnızca ekonomik olarak değil, demokrasi olarak da fakirleşiyoruz”

Ayşe GÜLER

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, ülkenin yalnızca ekonomik olarak değil, demokrasi olarak da fakirleştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını eleştiren Solyalı,“Bu ülkede Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış bir işi, ekonomik daralmanın, fakirleşme, pahalılığın kaderin cilvesi olduğuna inanarak, devletin bekasının daha önemli olduğundan bahsedebiliyor” diye konuştu.

Solyalı, toplumun büyük yüzdesinin açlık sınırında yaşadığına vurgu yaparak, sihirbazlıkla ayın sonunu getirdiğini, bu çığlığın duyulmadığını dile getirdi.

Üretim yapan sektörlerin yıkıcı zamların altında kalkamayacağını ifade ettiğini hatırlatan Solyalı, bir önceki yıla göre yüzde 64’lük genel bir fakirleşme olduğunu kaydetti.

Solyalı, hem tahsili gecikmiş alacaklar hem de kredi kartı borçlarının arttığına değindi.

Vatandaşların öğün atlayarak, ayın sonunu getirdiğini, çocuğuna harçlık vermeden okula gönderen insanlar olduğunu söyleyen Solyalı, toplumsal patlamanın eşiğinde olunduğunu belirtti.