Solyalı: “E-Postalarla gönderilen açıklamalar bakanlar tarafından paylaşıldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı “Anayasal Düzen ve İrade Sorunu” başlıklı konuşmasında, toplum lehine mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti.

Solyalı, KKTC Anayasası’nın, federasyon kurulmasını kolaylaştırıcı adımlar atılmasını imkan sağlayacak şekilde yazıldığını ve devletin şekli için de demokrasiyle sosyal adaletin üstünlüğüne inanan bir yapı öngörüldüğüne işaret ederek, şu an koltuklarda oturanların bu düzeni yıkmak için çalıştığını, bu nedenden dolayı da aldıkları kararların çoğunun mahkemeden döndüğünü kaydetti.

Külliyeyi meclis kürsüsünde bir emlakçı edasıyla anlatan kişilerin de bu projeden cumhurbaşkanı gibi, başkası tarafından açıklanınca haberdar olduğunu söyleyen Solyalı, “müjde”nin ilanından sonra kimsenin sesinin çıkmadığını ve devlet olmanın saraylarla olmadığının söylenemediğini anlattı.

Solyalı, devlet diye tanımlanabilecek yapının nasıl olması gerektiğine örnekler vererek, elektriksiz kalan bir yapının ve asgari ücretin açlık sınırının altında açıklandığı yapılara devlet denemeyeceğini söyledi.

Külliye kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından “cami etrafında örgütlenen binaların tamamı” olarak açıkladığına işaret eden Solyalı, Kıbrıslı Türklerin laikliğiyle gurur duyan bir ülke olduğunu ve böylesi bir kültürel erozyona da ihtiyacı olmadığını kaydetti.

Solyalı, külliyeyle ilgili kabinedeki tüm bakanlar tarafından yapılan açıklamalara değinerek, “e-postalarla tüm bakanlara gönderilen açıklamaların sistemli şekilde tek ağızdan paylaşıldığını” söyledi.

Bazı açıklamaların terbiyesizlik ve hadsizlik noktasına geldiğini söyleyen Solyalı, bu tür söylemlere sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Buradaki kurumların planlarını bile görmediği planlarla ülkenin betonlaştırıldığını söyleyen Solyalı, gecekondu diye laf edilen cumhurbaşkanlığı binasının dünyaya açılan bir kapı olduğunu kaydetti.

Ürün Solyalı, genel kurulun gündemine bugün protokol getirilmesine de değinerek, Meclis’ten onay almayan tüm girişimlerin yasa dışı olduğunu ve bugün gündeme getirilmekle yasal hale gelmediğini söyledi.

Solyalı, onay yasası bile olmayan bir protokolle böyle bir adım atılamayacağını ifade ederek, bugünkü protokolün bile ‘bilgiye sunuş’a uygun olmadığını çünkü Türkiye’deki yükleyici firmaya onay aramayacağını taahhüdü verildiğini hatırlattı. Solyalı, “Anayasaya aykırıdır, 8 Temmuz’da yapılan antlaşma bugün bilgiye getirilemez” dedi.