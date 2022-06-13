Solyalı: “E-devlet protokolü Anayasa’ya aykırı”

Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi, öneri sahiplerinden CTP Milletvekili Ürün Solyalı, bu önerinin uzun yıllardır çalışılan ama hayat bulamayan bir çalışmanın tamamlanması adına önemli olduğunu vurguladı.

E-devlet protokolünün uzun uzun tartışıldığını, uzmanların verilerin özel bir şirkete verilmesinin tehlikesinden bahsettiğini aktaran Solyalı, protokolün önümüzdeki hafta gündeme geleceğini, o zaman daha detaylı da konuşulacağını kaydetti.

E-devlet protokolünün Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizen Solyalı, Anayasa’nın 3. Maddesinin ‘egemenlik’ten bahsettiğini hatırlattı.

Temel Hakların Korunması Hakkı’na da ciddi anlamda aykırılıklar içerdiğini ifade eden Solyalı, protokolün, ‘sorumlu kurum ve kuruluşun koordinatörlüğünde TÜRKSAT tarafından yönetilmesini’ öngördüğüne işaret etti, KKTC’de e-devlet işlerinden sorumlu bir kurum ve kuruluşun da olmadığına vurgu yaptı.

O nedenle Kıbrıslı Türklerin koordinatörlüğünün dahi olmadığının altını çizen Solyalı, çünkü ortada öyle bir kurum- kuruluş olmadığına işaret etti.

Yasa Önerisi’nin ‘olmayan kurum- kuruluşa yetki veren protokol’e karşı desteklediklerini açıklayan Solyalı, verilerimizin

Amcaoğlu: “E-maliye’yi de Türkiye’den bir şirket yönetiyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın e- maliye projesinin de Türkiye’de bir şirketin yönettiğini, bunun bilgilerin devredildiği anlamına gelmediğini savundu.

“Yani salonun bu tarafındakiler, bu tarafındakilerden daha çok mu seviyor, daha çok mu sahipleniyor bu memleketi?” diyen Amcaoğlu, eksik, yanlış varsa ortak akıllar düzeltilebileceğini söyledi.

Amcaoğlu, muhalefetin tavrını eleştirdi.

Olgun Amcaoğlu ile CTP Milletvekili Doğuş Derya arasında kısa süreli de bir tartışma yaşandı.

Öztürk: “Yasa Önerisi çok önemli… Gerekirse daha çok toplanacağız”

Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi’nin görüşüleceği Hukuk ve Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, yasanın önemine değindi, gerekirse komitenin daha çok toplanarak önerinin görüşüleceğini kaydetti.

Soru üzerinde, imzalanan protokol uyarınca gerekli kurumların oluşturulmasının yanı sıra ‘gizliliğin’ de önemli olduğunu ifade eden Öztürk, Yasa Önerisi’nin Haziran sonuna kadar geçirilmesi hedefini de belirtti.