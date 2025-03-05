Solyalı: CTP, kurultayında Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanacak

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, BRT’de 18. Saat programına katılarak CTP kurultay sürecinin Cumhurbaşkanı adayını da birlikte getireceğini söyledi.

Solyalı, “Yani çalışmamız şu yönde; Gizlenecek saklanacak birşey yok. Bizim çalışma yoğunluğumuz kurultay günü 6 Nisan’da Cumhurbaşkanı adayımızı da toplumla paylaşmak. Bunun gizlisi saklısı yok. Genel talep henüz bir organ kararı yok. Bu anlamda çok yoğunlukla başka da bir tartışma yoktur. Tufan Erhürman CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bu kurultayda ilan edilebilecek duruma gelecek ve tamamen resmi bir şekilde aslında seçim çalışmaları da başlamış olacak” dedi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Hem yeni bir startı vermek. Ekim ayına giderken hem güçlü, bu birlikteliği tekrardan toplumla paylaşabilmek adına. Hemde sözümüzü çoğaltabilmek ve sözümüzü gerçekten güçlü bir başlangıçla söyleyebilmek adına bu kurultayı kullanacağız. Heyecanlı bir kurultay olacağı çok açık. Çünkü çok temel bir amacımız var. Önümüzde tartışmasız bir takvim var. Ekim ayı Cumhurbaşkanlığı seçimi. O tartışmasız takvimde Kıbrıslı Türkler’in bugüne kadar kaybettiği zamanın tekrar bir 5 seneye mal olmasına da çok tahammülümüz yok” diye konuştu.