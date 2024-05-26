Baraka Kültür Merkezi müzik topluluğu Sol Anahtarı’nın da dahil olduğu, devrimci müzik gruplarının oluşturduğu Sol Müzik Platformu’nun “Elleri Var Özgürlüğün” isimli albümü yayınlandı.

Baraka’dan yapılan açıklamada, Sol Anahtarı’nın albümde yer alan “Kasiyerin Şarkısı” isimli şarkısının, dinleyicilerin beğenisine sunulup, sosyal medya kanallarında yayına girdiği duyuruldu.

Eylül ayında çıkan “Kavga” albümünün ardından Sol Müzik’in ikinci albümünde 16 şarkının yer aldığı kaydedilen açıklamada, albümün solmuzik.com internet sitesinde ve tüm dinleme platformlarında yayında olduğu kaydedildi.

Albümün spotify ve youtube platformları bağlantıları şu şekilde:

“https://spotify.link/1M88SnNHCJb

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlsKclG6J5WvfKyw_pJsPA3Mzu5-z0pNi”