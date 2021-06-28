Sol Hareket, Adalı cinayetinin aydınlatılması talebiyle 6 Temmuz’da yürüyüş düzenliyor

Sol Hareket, gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin faillerinin bulunması talebiyle, cinayetin yıldönümü 6 Temmuz’da yürüyüş düzenleyecek.

Sol Hareket yaptığı açıklamaya yürüyüş, Adalı cinayetinin faillerinin tutuklanarak cezalandırılması talebini yükseltmek için 6 Temmuz’da saat 19.00’da Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) önünden başlayacak.

Cinayetle ilgili son dönemde ortaya atılan iddiaların, etkin bir soruşturma ve faillerin bulunmasını kaçınılmaz kıldığı belirtilen açıklamada, “Ancak ne yazık 1996'da olduğu gibi bu cinayet ile ilgili dosya yine kapatılmak, konu unutturulmak istenmektedir” denildi.