Sol Anahtarı’ndan 1 Mayıs klibi: “Kasiyerin Şarkısı”

Baraka Kültür Merkezi müzik topluluğu Sol Anahtarı, devrimci müzik gruplarının oluşturduğu Sol Müzik Platformu’nun “Elleri Var Özgürlüğün” isimli albümünde yayınladığı "Kasiyerin Şarkısı" eserine klip hazırladı.

Baraka Kültür Merkezi’nden verilen bilgiye göre klip, özelde süpermarket çalışanlarının, genelde ise özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken "Kasiyerler Ayağa!" belgeselini çeken Bağımsızlık Yolu Partisi tarafından hazırlanarak Sol Anahtarı'na hediye edildi.

Açıklamada, “Bizler de Uluslararası işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyaya olan coşkumuzu inancımızı ve isyanımızı artırması için halkımıza armağan ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı..

Klip, 30 Nisan'da Baraka Kültür Merkezi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.