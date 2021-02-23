Sokaklar canlandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde yeni tip coronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin 5 Şubat’tan bu yana uygulanan tam sokağa çıkma yasağı dün itibariyle son buldu.

Yasağın kalkmasıyla birlikte yaklaşık 3 haftadır sessiz olan sokaklar yeniden hareketlendi. Mağazaların yeniden açılmasıyla Lefkoşa’da özellikle Metropol Yolu ve Dereboyu Caddesi canlandı.

Yasağın kalkması trafiği de etkiledi. Lefkoşa şehir içinde gün boyu yoğun bir trafik akışı oldu.

Ülkemizde 20.00-05.00 saatleri arasında kısmi olarak sokağa çıkma yasağı devam ediyor.