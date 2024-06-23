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SOKAK ORTASINDA SOYGUN

SOKAK ORTASINDA SOYGUN

Lefkoşa’da yaşları 18 ve 22 arasında biri kadın üç  kişi tanımadıkları kişiye dehşeti yaşattı.

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Lefkoşa Yurdaışık Sokak’ta dün gece yarısı yolda yürüyen 25 yaşındaki L.K., tanımadığı 3 kişinin saldırısına uğradı. E.Ş., A.K., ve N.M., henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı sokakta yürüyen L.K., isimli şahısa saldırdı. Ciddi şekilde darp ettikleri L.K.’nin giydiği tişörtü yırtan saldırganlar, L.K.,’nin kullanımındaki cep telefonunu zorla çaldılar. Polise yapılan şikayetin ardından tutuklanan 3 kişinin bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılmaları bekleniyor. 

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