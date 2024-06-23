SOKAK ORTASINDA SOYGUN

Lefkoşa Yurdaışık Sokak’ta dün gece yarısı yolda yürüyen 25 yaşındaki L.K., tanımadığı 3 kişinin saldırısına uğradı. E.Ş., A.K., ve N.M., henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı sokakta yürüyen L.K., isimli şahısa saldırdı. Ciddi şekilde darp ettikleri L.K.’nin giydiği tişörtü yırtan saldırganlar, L.K.,’nin kullanımındaki cep telefonunu zorla çaldılar. Polise yapılan şikayetin ardından tutuklanan 3 kişinin bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılmaları bekleniyor.