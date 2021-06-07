Sokağın ruhu yeniden canlandı
Crafts and Vintage Bazaar 10’cusu 5 Haziran Cumartesi günü 18:00-22:00 saatleri arasında Lefkoşa - Zahra Sokak’ta gerçekleştirildi
A+A-
Crafts and Vintage Bazaar Zahra sokakta gerçekleştirildi. Birçok tasarımcı ve vintage ürün satıcısının bir araya geldiği etkinlikte birbirinden renkli görüntüler çıktı.
Crafts and Vintage Bazaar 10’cusu 5 Haziran Cumartesi günü 18:00-22:00 saatleri arasında Lefkoşa - Zahra Sokak’ta gerçekleştirildi.
Zahra sokak üzerindeki işletmeler olan Tipica, Zahra Cafe ve RAW Bar’ın da destek verdiği etkinlikte, üreticiler ürünlerini sergileyebilme fırsatı yakaladı. Etkinliğe ilginin yoğun olduğu gözlemlendi.
Bu haber toplam 561 defa okunmuştur
Etiketler : Crafts and Vintage Bazaar