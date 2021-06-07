Sokağın ruhu yeniden canlandı

Crafts and Vintage Bazaar Zahra sokakta gerçekleştirildi. Birçok tasarımcı ve vintage ürün satıcısının bir araya geldiği etkinlikte birbirinden renkli görüntüler çıktı.

Crafts and Vintage Bazaar 10’cusu 5 Haziran Cumartesi günü 18:00-22:00 saatleri arasında Lefkoşa - Zahra Sokak’ta gerçekleştirildi.

Zahra sokak üzerindeki işletmeler olan Tipica, Zahra Cafe ve RAW Bar’ın da destek verdiği etkinlikte, üreticiler ürünlerini sergileyebilme fırsatı yakaladı. Etkinliğe ilginin yoğun olduğu gözlemlendi.