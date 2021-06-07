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Sokağın ruhu yeniden canlandı

Sokağın ruhu yeniden canlandı

Crafts and Vintage Bazaar 10’cusu 5 Haziran  Cumartesi günü 18:00-22:00 saatleri arasında Lefkoşa - Zahra Sokak’ta gerçekleştirildi

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Crafts and Vintage Bazaar Zahra sokakta gerçekleştirildi. Birçok tasarımcı ve vintage ürün satıcısının bir araya geldiği etkinlikte birbirinden renkli görüntüler çıktı.
Crafts and Vintage Bazaar 10’cusu 5 Haziran  Cumartesi günü 18:00-22:00 saatleri arasında Lefkoşa - Zahra Sokak’ta gerçekleştirildi.

Zahra sokak üzerindeki işletmeler olan Tipica, Zahra Cafe ve RAW Bar’ın da destek verdiği etkinlikte, üreticiler ürünlerini sergileyebilme fırsatı yakaladı. Etkinliğe ilginin yoğun olduğu gözlemlendi.

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