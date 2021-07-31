Sokağa çıkma yasağını 27 kişi ihlal etti
30-31 Temmuz tarihleri arasında 27 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 7 iş yeri ise kapama saatine uymadı.
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında 30-31 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 27 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 7 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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