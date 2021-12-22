Soğuk ve nemli hava sürecek

Soğuk ve nemli hava kütlesinin önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 23 – 29 Aralık tarihlerine ilişkin hava raporuna göre, hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Yarın ise yer yer güçlü yağmur yağması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.