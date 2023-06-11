Şoför okulu sahibi ve eğitmen dahil 3 tutuklu

Sahte sürüş ehliyeti ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında, şoför okulu sahibi ve bir eğitmen dahil toplamda 3 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru, 18 Mayıs 2022 tarihinde Girne’de, C.A.U. isimli sürüş eğitmeninin, S.K. isimli şahıs için ehliyet sınav sonuç listesinde ismi olmadığı ve sınava girmediği halde sahte olarak form düzenlendiğini anlattı.

Polis, zanlı konumundaki eğitmenin daha sonra Vergi Dairesi tarafından düzenlenen makbuzun arkasına, sınav tarihinde görevli müfettiş U.Ö’nün imzasını sahteleyip “geçti” ibaresi yazarak mühür vurduğunu, ardından da tedavüle sürerek S.K. için öğrenci sürücü belgesi temin ettiğini ifade etti.

Polis, olayın bilgilerine 8 Haziran 2023 tarihinde geldiğini ve ilk etapta C.A.U. ve S.k. isimli zanlıların tespit edilerek tutuklandığını, meselede bağlantısı görülen şoför okulu sahibi L.B. isimli zanlının ise arandığını öğrenmesi üzerine karakola giderek teslim olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.