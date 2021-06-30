Slovakya'da uçan otomobil AirCar'dan şehirlerarası test uçuşu

Slovakya'da Štefan Klein tarafından geliştirilen uçan otomobil, şehirlerarası ilk test uçuşunu tamamladı.

Slovak mucit Štefan Klein tarafından geliştirilen ve AirCar adı verilen verilen uçan otomobil, Slovakya'da şehirler arası test uçuşu yaptı. AirCar, yaklaşık 75 kilometre süren test uçuşunda 35 dakika havada kaldı ve 170 kilometre sürate ulaştı. Slovakya'daki Bratislava ve Nitra kentleri havaalanları kat edilen bu mesafe, bu uçan otomobil prototipi ile yapılmış en uzun mesafe oldu.

Prototipi de uçuran Štefan Klein, aracı üretmenin yaklaşık iki yıl aldığını ve iki milyon Euro’dan daha az bir yatırımla geliştirildiğini söyledi. Araç, drone taksi prototiplerinin yapabildiği gibi dikey havalanamıyor ve bir piste ihtiyaç duyuyor. 2019 yılında yatırım şirketi Morgan Stanley, sektörün 2040 yılına dek 1.5 trilyon dolarlık bir değere ulaşabileceğini öngördü. Bu tip hava taşımacılığının, ulaştırma altyapısı üzerindeki baskıyı da azaltacağı değerlendiriliyor.