Slovak Büyükelçisine teşekkür ve takdir

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri, Slovakya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği tarafından organize edilen iki toplumlu toplantılar çerçevesinde bugün bir araya geldi.

Toplantı ara bölgede yer alan Ledra Palace Hotel’de yer aldı.

Slovak Büyükelçinin son toplantısı

Toplantının ardından Slovak Büyükelçiliği tarafından yayımlanan ortak açıklamaya göre, toplantının, görev süresi tamamlanan Slovak Büyükelçi Jan Skoda’nın yer aldığı son toplantı olması nedeniyle, siyasi partiler, iki toplumlu diyaloğa ve Kıbrıs sorununun çözümüne olan bağlılığından dolayı Slovak diplomasisine ve Slovak Büyükelçiliği’ne teşekkür ve takdirlerini ifade ettiler.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partiler, bu vesileyle, iki toplumlu diyalog görüşmelerine devam edilmesinin önemi ve bu görüşmelerin Kıbrıs sorununun çözümüne katkısı konusunda mutabık kaldı.

Siyasi partiler, aynı zamanda, Rusya ve Ukrayna arasında süren gelişmelerle ilgili endişelerini dile getirdiler ve ilgili tüm aktörleri uluslararası hukuka saygı duymaya ve diyalog ve diplomasi kanallarını açık tutma çağrısında bulundu.

Foto arşiv