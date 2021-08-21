Skulli köyü yakınlarında yangın

Kıbrıs'ın güneyinde, Baf kazasına bağlı Skulli köyü yakınlarında, bugün öğle saatlerinde büyük bir yangın çıktığı haber verildi.

Güneydeki haber kaynakları, yangına karadan üç itfaiye aracı yanı sıra Orman Dairesi ve Avcılık Dairesi’ne bağlı araçların, havadan ise iki helikopter ve Orman Dairesi’ne bağlı üç yangın söndürme uçağının müdahale etmekte olduğunu bildirdi.