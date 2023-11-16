Sizleri de Kıbrıslı müzik kollektiği Island Seeds’in yeni “Başlangıçları”na bekliyoruz

Murat OBENLER

Dayanışma Evi (H4C) ile onun altında oluşturulan “United by Sound” programının yaratıcı yönetmeni Lefteris Moumtzis’in koordinasyonunda Kıbrıs’ın ara bölgesinde bir araya gelen 8 Kıbrıslı Türk ve Rum gençten oluşan müzik kollektifi Island Seeds merakla beklenen ilk albümleri “Beginnings” ile Lefkoşa Uluslararası Festivali’nde sahne alacaklar.

29 Kasım Çarşamba saat 20:30’da Güneydeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahne alacaklar

29 Kasım Çarşamba gecesi saat 20:30’da Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahne alacak topluluk Lefkoşa'nın ara bölgesindeki başıboş bir kedinin maceralarını mizahi bir şekilde ele alan, grubun doğduğu yerdeki isimleri, sokakları ve binaları bir araya getiren ilk single'ları "Stray Cat" ile başlayan müzikal yolculuğu müzikseverlerle paylaşacak. Özünde Kıbrıslı ama bir o kadar da zahmetsizce dışa dönük olan "Stray Cat" ve albümün tamamı, mizahla ironiyi melodik bir şekilde birleştiren, umut dolu bir kişisel bakış açısıyla oluşturuldu.

Akdenizin kökleri, aşkları, ruhsal dünyaları, sesleri, tınıları, renkleri sahneye yansıyor

Kolektifin Kıbrıs'ta yaşarken yaşadığı gerçeklikten ilham alan, ruhsal dünyalarından serpiştirilmiş melodiler, saykodelik ritimler ve ezoterik şarkı sözlerinden yola çıkan Island Seeds ve onların “Akdeniz Ruhu” sesi, adanın müzik sahnesinde yaratıcı işbirliklerinin faydalarını doğrulayan yeni bir bakış açısıdır. Gecenin açılışında konuk sanatçı olarak sahneye çıkacak Nama Dama da kendine özel setler ve hikayelerle zenginleştirdiği programı ile müzikseverlere farklı bir deneyim sunacak.

Vocal ve gitar: Alexis Sunder,Vocal: Ezgi Akgürgen,Vocal ve flüt: Cemre Arca,Elektrik gitar: Alexandra Astreou-Karides, Alexandros Komodromos, Elektrik bass gitar: Arman Tatlıcıoğlu,Vurmalılar: Ulaş Öğüç ve Org: Odysseas Vlamis’den oluşan kollektif konseri ile ilgili Biletler: https://bit.ly/NIF23_tickets Stephanis shops ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu box office (Pazartesi-Cuma 10:00-13:00). Bilgi:Tel 22797979