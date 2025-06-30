“Sizin yüzünüzden alkollü şekilde yola çıkıyorlar, nasılsa suçlu bakan, yollar diyorlar”

Meclis Genel Kurulu’nda trafik kazaları ve yol güvenliği tartışıldı, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, trafik kazalarıyla ilgili yurttaşı ve muhalefeti suçladı; sorumluluk kabul etmedi.

Girne’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen TIR kazasıyla ilgili kürsüye çıkan CTP Parti Sözcüsü ve Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Erenköyde çocukları taşıyan okul otobüsünün yaraları daha sarılmamışken, görünen o ki insan hayatı giderek ucuzluyor. Rasgele hayatta kalıyor veya hayatımızı kaybediyoruz” dedi.

İncirli, Girne’de bir TIR gitmekte olduğu yoldan saptı, karşı şeride geçti. Bir trajedinin kıyışınsan döndük bu kazada. Ölen olmadı, yaralananlar var. Can kaybıyla sonuçlanmamış olması tamamen bir şanstı. Bir daha böyle bir şey yaşanmaması için ulaştırma bakanı ve hükümetin bu topluma izahat zorunluluğu vardır” ifadelerini kullanarak, izahat talebinde bulundu.

Yanıt için kürsüye çıkan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, “Yasak olmasına rağmen TIR şoförü Ciklos yolunu kullanmış, fren patlamış ve bu olay meydana gelmiş. Polisle konuştum, dikkatsiz sürüş ve trafik işaretlerine uymadığı gerekçesiyle hakkında dava okunmuş ve 1 ayı aşmamak kaydıyla sürücü cezaevine gönderilmiş” ifadelerini kullandı.

Arıklı, ölümlerin yaşandığı 23 trafik kazasının tamamının alkol ve dikkatsiz sürüş kaynaklı olduğunu söyleyerek, “Alkol içip yola çıkıyorsa bizim her alkollü şoförün yanına polis bulundurma lüksümüz var mı? Adam lüks arabaya biniyor, saatte 200 kilometre hızla gidiyorsa bizim onu durdurma, yanında polis tutma şansımız var mı?” sorularını sordu.

Bunun üzerine yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Yol güvenliğiyle ilgili aldığınız önlemleri sayın? Hem başkasını suçlayın, hem cezaları arttırın. Önleyici ne yapıyorsunuz? Sürekli bahane üretme dışında ne yaptınız? Herkes alkolik herkes sosyete, bu yüzden ölümlü kazalar mı oluyor? Günah değil mi o ölen insanları alkolizm üzerinden itham etmek?” diye sordu.

Derya, “Haftada 1 insan ölüyor bugün kazalarda sen bakan olduğun günden beridir” dedi.

Bunun üzerine Arıklı, yol güvenliği ve önlem talep eden muhalefeti suçladı: “Sizin yüzünüzden o insanlar rahatça alkol kullanıp yola çıkabiliyor. Nasılsa suçlu bakan, yollar diyorlar.”

Arıklı’nın ardından Derya ise, “Yasakçı bir zihniyetle ölümlerin önüne geçemezsiniz. Kamu kaynaklarını peşkeş çektiğin için yola para bulamıyorsun” dedi.

Daha sonra yeniden kürsüye çıkan CTP Parti Sözcüsü ve Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Hükümet diyor ki hastalanırsanız, iyileşemezseniz bu sizin suçunuz. Yolda trafikte yaşamınızı kaybederseniz bunun suçlusu da sizsiniz. Biz TIR uçar da üzerinize gelirse hükümet diyor ki kaderinize küsün” şeklinde konuştu.