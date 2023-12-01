Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş elektrikte yapılan %7’lik zammın kabul edilebilir olmadığını belirterek, “Siz şaibeli istihdamlar yapın ama zararı vatandaş ödesin” dedi.

Yapılan zamların halkın alım gücünü iyice aşağıya düşürdüğünü söyleyen Maviş, “Tüm bu rezaleti yaratanlar artık bedel ödemeli ve o koltuklarda oturmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Maviş’in açıklaması şöyle:

“Elektrik zammının bedelini vatandaş değil, KIB-TEK’i yönetenler ödemelidir!

Siz ihalesiz akaryakıt alımı yapın ama faturayı vatandaş ödesin.

Siz şaibeli istihdamlar yapın ama zararı vatandaş ödesin.

Siz kuruma yatırım yapmayın ama derdini vatandaş çeksin.

Siz kurumu zarara uğratın bedelini vatandaş ödesin.

Hayat pahalılığını %1’lerde açıklayan hükümetin elektriğe önce %15, şimdi ise %7 zam yapmasının izahı yoktur ve bu durum kabul edilebilir değildir.

Hem KIB-TEK yönetimi hem de ilgili bakanlığın koltukta kalması uğruna, zamların yanında pahalılaşacak mal ve hizmetler için vatandaş ikinci bir bedel ödeyecektir.

Efendiler!

Vatandaş temel gıdaya nasıl ulaşırım, nasıl barınırım, çocuğuma nasıl bakarım derdindeyken, geçinemezken, kışı battaniyeye sarılıp geçiremez!

Bir kilo ete muhtaç ettiğiniz vatandaşı, yargılayıp, hapse düşürenler;

Bir kurumu zarara uğratıp, bedelini vatandaştan talep edemezler!

Tüm bu rezaleti yaratanlar artık bedel ödemeli ve o koltuklarda oturmamalıdır.”