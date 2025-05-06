“Siz kırmızı kıyafetlerle poz verirken, bu ülkede insanlar ölümle tehdit edilen bir gazeteciye ne olacak diye bakıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, “Hükümet edenlerin topyekûn iflasının ifşası” konulu güncel konuşma yaptı.

Özuslu, ülkenin geleceğine ilişkin tüm kararları başkalarına teslim edilerek, ciddi bir yabancılaşma yaşandığını söyledi. Özuslu, hafta sonu yapılan açılışlar ve Teknofest etkinliğinde dizilerek boy gösteren hükümet yetkilileri dururken TC Cumhurbaşkanının çevreden çöp sorununa kadar değinerek, adeta hükümet programı okuduğunu kaydetti.

Türkiye’den gelen Cumhurbaşkanı ve bürokratların ülkedeki hükümet yerine konuşarak, yönetimin iyice yabancılaştırıldığını savunan Özuslu, “Siz kırmızı kıyafetlerle dizilip, poz verirken, bu ülkede insanlar ölümle tehdit edilen bir gazeteciye ne olacak diye bakıyor” dedi.

Tehdit edilen gazetecinin koruma talebinin yerine getirilmediğini dile getiren Özuslu, bu kadar ciddi bir ölüm tehdidine karşı uluslararası alan dahil herkesin konuştuğunu ancak hükümet yetkililerinden ses çıkmadığını söyledi.

Hükümet yetkililerine seslenerek, Başbakanın nerede olduğunu soran Özuslu, "Ayşemden Akın yalnız değildir ama bu arkadaşın başına bir şey gelirse de bundan siz sorumlu olacaksınız. O yüzden yabancılaştınız diyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yazılanlardan veya henüz yazılmayanlardan korkulan bir şey olup olmadığını soran Özuslu, hükümetteki herkesin dikkatini çekmek istediğini ve gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Diğer gazetecilere açılan davaların halen sürdüğünü dile getiren Özuslu, geçen hafta Türkiye’ye giremeyen gazetecilerle ilgili düzenlenen panelde anlatılana değinerek, "Keşke gelip dinleseydiniz ve Türkiye yetkililerine siz de fikrinizi söyleseydiniz” dedi.

Özuslu ayrıca, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılış töreninde Kıbrıs Türk basınının haber yapmasının engellendiğini söyleyerek, eleştiride bulundu.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler yerinden söz alarak, basının içeriye alınmaması konusunda bir bilgisi olmadığını belirterek, "Olsaydı mutlaka müdahale ederdim” dedi. Kıbrıs Türk basınından tek bir kişinin kendisine ulaşmadığını dile getiren Öztürkler, TAK ve BRT’nin orada olduğunu fakat akredite edilmiş ve içeriye girmeyen kişiler hakkında bilgisi olmadığını, olması halinde de gerekli iradeyi koyacağını kaydetti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, tekrar söz alarak, burada internet ve gerekli teçhizat olmamasından dolayı buradan yayın yapılamadığını söyledi. Özuslu, Kıbrıs Türk basınına bir daha böyle uyulama yapılmaması gerektiğini belirterek, Öztürkler’den özür dilemesini istedi.

Öztürkler de, bu konuda bilgisi olmadığını yineleyerek, özür dilemekten de çekinmediğini söyledi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, yabancılaşma konusunda CTP Milletvekili Özuslu'nun konuşmasını felsefik bulduğunu belirterek, başka felsefecilerin sözlerini paylaşarak bu konuda her zaman tartışabileceğini söyledi. Felsefenin temelinde tartışma olduğunu belirten Berova, tartışmanın yerinin burası olmadığını kaydetti.

Dünya çapında bilişim ve teknolojinin en büyük festivali olan TEKNOFEST'in KKTC'de olmasından gurur duyduklarını dile getiren Berova, bu gururu yabancılaştırmayla bağdaştırmanın ise “nezaketsizlik” olduğunu söyledi. Teknofest'in simgesi kırmızı ceket giymekten mutluluk duyduğunu dile getiren Berova, bu tür etkinlik ve yarışmalara ülkedeki öğrenci ve kişilerin katılımının sağlanmasındaki önemi vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bilişim alanında çok önemli gelişimler gösterdiğini dile getiren Berova, bilişim ve teknoloji alanındaki gelişimlerin savunma sanayi üzerindeki önemine de değindi.

“Polis çok dikkatli ve nazik davrandı”

Eylemde polisin orantısız güç kullandığı eleştirisinin de doğru olmadığını söyleyen Berova, polisin çok dikkatli davrandığını ve yasaların kendilerine verdiği yetkiyi nazikçe kullanarak, gerekli işlemleri yaptığını belirtti.

Berova, TC Cumhurbaşkanının adayı ziyaret etmesinin ise ayrı sevindirici bir durum olduğuna işaret ederek, konuşmalarında çok önemli mesajlar veren TC Cumhurbaşkanının “Soyadımız KKTC’dir” demesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Anavatan Türkiye ve KKTC’nin Kıbrıs konusunda egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözüm modelinden geçtiğinin TC Cumhurbaşkanının konuşmasıyla tekrardan teyit edildiğini dile getiren Berova, bu konuşmanın tarihi bir konuşma olduğunu kaydetti. Berova, Teknofest’in ülkede yapılmasından gurur duyduklarını ve ileriki yıllarda da tekrarlanması temennisinde bulunduklarını belirtti.

Özuslu'nun yerinden söz alarak, Ayşemden Akın’a yönelik hükümetin duruşunun ne olduğunu sorması üzerine, her KKTC vatandaşının can ve mal güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyleyen Berova, hükümetin tavrının açık ve net olduğunu dile getirdi. Berova, korumanın usul ve yöntemini siyasetin belirlemediğini belirterek, nasıl bir yöntemle bu vatandaşın korunacağı bilgisinin polisten alınabileceğini kaydetti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de yerinden söz alarak, Ayşemden Akın ve Bugün Kıbrıs çalışanlarının fiilen tehdit edildiğini ve polise başvurulduğunu dile getirerek, Emine Yüksel ve Ayşemden Akın’ın özel olarak koruma ihyacı olduğunu kaydetti. Bu konuda girişim yapılmasını talebinde bulunan Şahali, polisin ne yaptığının sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek, hükümet edenlerin ne adım atacağını sordu.

Özdemir Berova, böyle bir tehdit altında olan herhangi bir kişinin korunmasının esas olduğunu dile getirerek, “Bırakın polis işini yapsın” dedi.