Siyasi sığınma başvuruları 25.9 milyon Euro harcandı

Kıbrıs’ın güneyinde siyasi sığınma başvuru sahiplerinin gereksinimlerinin karşılanması için Sosyal Yardım Müsteşarlığı’nın Ocak-Ekim 2022 tarihlerini kapsayan dönemde 25.9 milyon Euro ödediği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi Sosyal Yardım Müsteşarlığı tarafından ödenen bu miktarın kişisel giderler, kira, oteller, kuponlar için olduğunu yazdı.

Bu miktarın 71 bin 665 durum için ödendiğini yazan gazete bu verilere, Güney Kıbrıs Mülteci Politikası ve Demografi Enstitüsünün araştırması sonucu ulaşıldığını da belirtti.

Habere göre, Sosyal Yardım Müsteşarlığı tarafından ödenen 25.9 milyon Euro baz alındığı zaman aylık ortalama ödenek 2.5 milyon Euro’ya denk geliyor.

2021 yılında ise siyasi sığınma başvuru sahipleri için ödenen miktarın, 95 bin 565 durum için, 34.9 milyon Euro olduğunu yazan gazete ülkede bulunan siyasi sığınma başvuru sahiplerinin sayısının, nüfusun yüzde 6’sına denk geldiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca rekor sayılabilecek 20 bini aşkın mültecinin geldiğinden söz edildiğini 2021 yılında bu rakamın 13 bin 235; 2020’de 7 bin 94; 2019’da 13 bin 548; 2018’de 7 bin 761; 2017’de 4 bin 852; 2016’da 2 bin 936; 2015’te 2 bin 253 olduğunu yazdı.

Mültecilerin ve göçmenlerin en çok geldiği ülkenin, 3 bin 336 siyasi sığınma başvurusuyla (yüzde 19) Suriye olduğunu yazan gazete bunu; 2 bin 913(yüzde 15) ile Nijerya; 2 bin 881 (yüzde 14) ile Kongo; bin 586 (yüzde 9) ile Pakistan; bin 551 (yüzde 8) ile Afganistan; bin 324 (yüzde 7) ile Bangladeş; 989 (yüzde 5) ile Kamerun; 933 (yüzde 5) ile Somali; 635 (yüzde 3) ile Hindistan, 427 (yüzde 2) ile Nepal ve 2 bin 913 (yüzde 14) ile diğer ülkelerin izlediğini belirtti.

Gazete 2022 yılında 7 bin 100; 2021’de 2 bin 320 ve 2020 yılında da bin 272 mültecinin ülkesine geri gönderildiğini yazdı.