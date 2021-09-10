“Siyasi istihdam istemiyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

KOOP-SEN'in Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi’nde ‘siyasi istihdamlara’ karşı hafta başında başlattığı ı uyarı grevi süresiz greve dönüştü. Gönyeli’deki Binboğa Fabrikası önünde grevini sürdüren emekçiler, “kavgamız ekmek kavgasıdır” dedi, Yönetim Kurulu’nun aldığı “yanlış” karardan geri dönmesini talep etti.

YENİDÜZEN’e çalışan Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, bir personelin bile alınmasına karşı olduklarını söyleyerek, yetkililerin bu karardan geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Fabrika çalışanları ise “Kavgamız ekmek kavgasıdır” dedi, “Sendikanın arkasındayız, hakkımızı sonuna kadar arayacağız” ifadelerini kullandı.

Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz:

“Bir personelin bile alınmasına karşıyız”

Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz “süresiz” olarak greve devam edeceklerini belirtirken, yetkilileri göreve çağırdı ve Binboğa Yem Fabrikası’na personel alınma kararının geri çekilmesini istedi. Güröz, “Bizim isteğimiz işyerimizi korumaktır. Burasının daha iyi hizmet vermesi ve daha iyi koşullarda evinde ekmek götürebilmesidir” ifadelerini kullandı.

Güröz şöyle devam etti:

“3 gündür grevdeyiz, 3 gündür kapalıyız. Hayvancıya hizmet verememekteyiz. Bunun üzüntüsü içinde grevimize devam ediyoruz. Bu grev birlik ve beraberlik içerisinde devam etmektedir. Ne yazık ki karşımızda bir muhatap bulamadık. Aracılar girdi ancak resmi ağızdan bir toplantı talebi gelmedi. Dolayısıyla grevimiz bugünden (dün) itibaren süresiz olarak devam edecek. 9 Eylül Kooperatif Merkez Bankası’nın kuruluş yıldönümüdür. Banka kuruluşunu kutlarken, bankanın yavrusu da grevde. Banka yöneticilerinin de, kooperatiflerin de buraya sahip çıkması lazım. Burasının öksüz, yalnız bırakılmaması lazım. Burasının siyasilerin eline bırakılmaması gerekir. Dolayısıyla gerçeğe baktığımızda grevimiz devam etmektedir. Hedefimiz belli, istediğimiz bellidir. Binboğa yem fabrikasında personele ihtiyaç yoktur. Bir personelin bile alınmasına karşıyız. Biz bu yanlışlıklara karşıyız. Bizim isteğimiz işyerimizi korumaktır. Burasının daha iyi hizmet vermesi ve daha iyi koşullarda evinde ekmek götürebilmesidir. Hükümet bir an önce bizimle temasa geçmeli ve resmi görüşmelere başlamalı. Bu kararı Yönetim Kurulu’na geri aldırsınlar.”

Kooperatif Harup Fabrikası Bölüm Şefi Yalçın Kömürcügil:

“Tamamen siyasi çıkarlar uğruna istihdam yapılmaya çalışılıyor”

Kooperatif Harup Fabrikası Bölüm Şefi Yalçın Kömürcügil değerlendirmesinde alınan kararların “siyasi” olduğunu savundu.

Kömürcügil şunları söyledi:

“Tamamen siyasi gerekçelerle, ciddiyetsizlik devam ediyor maalesef. Bilindiği gibi hükümet harubu olduğu şekliyle ihracat etmek istiyor. Kimseyi de dikkate almıyor. Tamamen siyasi çıkarlar uğruna istihdam yapılmaya çalışılıyor. Biz de burada hakkımızı savunuyoruz. İstediğimizi alana kadara da kararlılıkla devam edeceğiz.”

Emekçiler ne dedi?

Mustafa Gülmez: “Diğer kurumlar gibi bu kurum da batmasın”

“Gelen siyasiler biz çalışanları düşünmüyor. Bizi nasıl tüketecekler diye düşünüyorlar. Sendika başkanımız da belirtti, buraları halka ve hayvancıya hizmet vermektedir. Biz de çalışanlar olarak sendikamızın aldığı kararı desteklemek durumundayız. İlgili bakanlık kararını geri çekene kadar biz eylememize devam edeceğiz. Bu durumdan tabii hayvancımız mağdur oluyor. Onların da desteklerini bekliyoruz. Buralarının yarınları da var. Diğer kurumlar gibi bu kurum da batmasın.”

Ramazan Sönmez: “Bizim kavgamız ekmek kavgasıdır”

“Alınan bu yanlış karardan biz çalışanlar olarak taviz vermeyeceğiz ve geri dönmeyeceğiz. Bizim kavgamız ekmek kavgasıdır. Buyursunlar o yetkili kişiler kimlerse gelsinler benim evimde 15 gün veya 1 ay yaşasınlar bakalım ben ne şartlarda yaşıyorum, ne şartlarda evime ekmek götürüyorum. Ben yine söylüyorum kavgam ekmek kavgasıdır. Sendikamızın verdiği kararı sonuna kadar desteklediğimizi de sizler aracılığınızla söylemek isterim.”

Yaşar Akyıl: “Yanlış karar aldılar ve biz de burada hakkımızı savunuyoruz”

“Yönetimin yapmış olduğu yanlışlıktan dolayı greve katıldık. Yanlış karar aldılar ve biz de burada hakkımızı savunuyoruz. Biz işçiler olarak evimize ekmek götürebilme derdindeyiz. Başka da bir derdimiz yoktur.”

Ahmet Erkasap: “Alacakları maaşlar kuruma zarar verecek”

“Fabrikaya yapılacak olan istihdamlar yanlış bir karardır ve biz de hafta başından beri burada ekmek kavgası veriyoruz. Yapılması kararlaştırılan bu istihdamların alacakları maaşlar kuruma zarar verecek. Bunların siyasi olduğunu ama seçim kazandırmak için bir hamle değil. Yapılacak olan istihdamların gereksiz olduğunu düşünüyorum. Biz işyerimizin kapanmasını istemeyiz.”

Kemal Alodalı: “Bizim sesimizi duyup, geri adım atın”

“Biz bu fabrikada siyaset istemiyoruz. İşçi istiyorduk, o konuda da bir sıkıntımız yok. Yetkililer duysun bizi artık. Burada herkes daha iyi şartlarda evine ekmek götürmek ister ve kavgamız da budur. Bizim sesimizi duyup, geri adım atın.”