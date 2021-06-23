"Siyasi- ekonomik işbirlikleri ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk"

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşen Başbakan Ersan Saner’in toplantısı sona erdi.

TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın değerlendirilmesinin yanı sıra, aşılar, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel konuların ele alındığı görüşme sonrası Saner ve Oktay ortak basın açıklaması yapıyor.

Oktay: "Desteğimiz sürecek"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saner ile görüş alışverişinde bulunduklarını, bu görüşmenin de son derece faydalı geçtiğini söyledi.

Oktay, iki ülke arasında işbirliği ve yakın diyaloğun ciddi şekilde devam ettiğini, bundan sonraki süreçte de süreceğini kaydetti.

Ekonomik anlamda yürütülen projeler olduğunu, Türkiye olarak desteklerinin süreceğini aktaran Oktay, yol yapım projelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Oktay, “Salgın dönemi sonrasında turizm ve eğitime hazır bir KKTC olmasını istiyoruz” diyerek, “proje bazında gözden geçirmeler yaptık. Hızlı şekilde yaptık. Yıl sonu itibariyle sonlandırmaya çalışacağız” dedi.

Tarım alanında ise Güzelyurt bölgesinde 22 bin dönümlük alana su verilmesi, Mesarya’nın sulanmasıyla ilgili proje çalışmalarının sürdüğünü aktaran Oktay, tüm çalışmaların iyi gittiğini kaydetti.

Oktay, gençlik ve spor alanında çalışmalar olduğunu, gözden geçirdiklerini ifade ederek, bin 500 yatak kapasiteli hastaneye ilişkin projeyi de gözden geçirdiklerini belirtti.

Oktay, pandemi nedeniyle ekonomik anlamda bir takım sıkıntılar olduğunu, Türkiye olarak her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

“Türkiye aşıya ulaştığında, KKTC’de ulaşıyor. Şu ana kadar 340 bin doz aşı gönderdik, desteğimiz sürecek” diyen Oktay, ekonomik anlamda da desteklerin süreceğini belirtti.

Yerel yönetimlerle ilgili projelerin ekonomik protokol çerçevesinde desteğinin süreceğini ifade eden Oktay, tüm konularda görüş birliğine vardıklarını aktardı. Oktay, “Kendi ayakları üzerinde duran, üreten bir Kuzey Kıbrıs’ı yaratmak zorundayız” dedi.

Belediyeler Birliği nezdinde çalışmalar var. Tanıtma anlamında, iki tarafta çalışmalar sürüyor.

Eşit, “egemen bağımsız bir KKTC inşa etme fikir birlikteliği ve vizyonumuzu teyit ettik” şeklinde konuştu.

Saner: “Kıbrıs’ta barış vardır. Barış da 1974’te sağlanmıştır”

Başbakan Ersan Saner, TC ile imzalanan ekonomik işbirliği protokolüne yönelik atılması gereken adımlara ilişkin kararlılığın sürdüğünü belirtti.

Saner, adaya ulaşan aşı miktarının ekonominin önünün açılması anlamında önemli olduğuna değindi.

YÖK’ün desteği ile Eylül ayında yükseköğrenimde 2020-2021 döneminin yüz yüze başlayacağını kaydeden Saner, Temmuz ve Ağustos ayında aşılamanın daha yüksek olacağını dile getirdi. Saner, “Çiftçi ve hayvancımız yüzü verdiğiniz katkı ile gülecek” dedi.

Güzelyurt Sulama Tüneli’nde kalan 4 kilometrenin alan ile ilgili ihale açılmasının kararlaştırıldığını ifade eden Saner, Maraş konusunda da ‘ezber bozan’ siyasetin sürdüğünü kaydetti.

Saner, “53 yıl daha federasyon konuşuyor. 53 yıl daha buna tahammülüz kalmadı. İki egemen eşit devlet ısrarınızı Ankara’da öğrenmek bizi daha güçlü kıldı” dedi.

Saner, “Kıbrıs’ta barış vardır. Barış da 1974’te sağlanmıştır” şeklinde konuştu.