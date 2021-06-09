Siyasette 'erken seçim' düğümü

“Hükümetin önerdiği Nisan 2022, muhalefetin önerdiği Ağustos 2021, hükümet protokolünde yer alan Ekim 2021 tarihi masada, yeni gelişme yok”



Erken Seçim tarihine ilişkin son açıklama, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’dan geldi. Arıklı, erken seçim tarihine ilişkin “Önümüzdeki hafta karar verilecek, iktidar ve muhalefet arasındaki takvim 1- 1.5 aya inmiş durumda” dese de siyasi parti temsilcileri “resmi ya da gayriresmi görüşme yapmadıklarını” açıkladı.



SİYASİ PARTİLERDE ‘ERKEN SEÇİM’ YORUMU

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: Uzlaşı yakınlığı yok

UBP Milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu: Seçim tarihinde değişiklik yok, önerimiz Nisan 2022

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal: Resmi ya da gayriresmi görüşmemiz olmadı

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer: Gayriresmi görüşmeler sürüyor

Ayşe GÜLER

Erken seçim tarihine ilişkin süreç tıkandı, “ara seçim” ise Anayasa’ya rağmen gündeme gelmedi. Şimdi gözler Anayasa Mahkemesi’ne çevrildi.



Hükümet’in Meclis’te oy çokluğu ile aldığı “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite Kurulmasına İlişkin” kararı, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Erken seçim tarihinde yaşanan tıkanıklık, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle eksilen bir milletvekili için ‘ara seçim’ yapılması sürecini de sürüncemede bıraktı. Anayasa’ya göre Haziran ayında “ara seçim” yapılması ya da 1 yıl içinde bir “erken seçim” tarihi belirlenmesi gerekiyor.



Erken Seçim tarihine ilişkin son açıklama, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’dan geldi. Arıklı, erken seçim tarihine ilişkin “Önümüzdeki hafta karar verilecek, iktidar ve muhalefet arasındaki takvim 1- 1.5 aya inmiş durumda” dese de siyasi parti temsilcileri “resmi ya da gayrı resmi görüşme yapmadıklarını” açıkladı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, erken seçim tarihine yönelik iktidar ve muhalefet arasında uzlaşı yakınlığı olmadığını söyledi, bu yönde yapılan açıklamaların gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Sorakın, şu anda 3 farklı tarihin gündemde olduğunu belirterek, “Hükümetin önerdiği Nisan 2022, muhalefetin önerdiği Ağustos 2021, hükümet protokolünde yer alan Ekim 2021 tarihi masada, yeni gelişme yok” dedi.

UBP Milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu da partinin erken seçim için önerdiği tarihin Nisan 2022 olduğunu, muhalefetle de bu konuda görüşme yapılmadığını belirtti.

Sucuoğlu, Meclis’te yapılan grup toplantılarında da bu yönde bilgi verildiğini dile getirdi.

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal da hükümetle erken seçime yönelik gayrıresmi ya da resmi herhangi bir temaslarının olmadığını belirtti.

Hızal, erken seçim tarihine ilişkin görüşlerinin ortada olduğunu ifade ederek, siyasi partilerin en erken zamanda uzlaşıya varması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise muhalefetin aksine gayrı resmi görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Şu anda tarih konusunda muhalefetle anlaşmaya çalışıldığını ifade eden Özcafer, ancak tarihsel bazda yakınlığın sağlanamadığını belirtti.

GENEL SEKRETERLER NE DÜŞÜNÜYOR?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

Uzlaşı yakınlığı yok

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, erken seçim tarihine yönelik iktidar ve muhalefet arasında uzlaşı yakınlığı olmadığını söyledi, bu yönde yapılan açıklamaların gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Sorakın, şu anda 3 farklı tarihin gündemde olduğunu belirterek, “Hükümetin önerdiği Nisan 2022, muhalefetin önerdiği 29 Ağustos 2021, hükümet protokolünde yer alan Ekim 2021 tarihi masada” dedi.

Seçim tarihi belirlerken, popülist yaklaşımların yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Sorakın,

hükümetin erken seçim tarihi olarak öngördüğü Nisan 2022’nin uygun olmadığını,

Haziran 2021’de yerel seçimler yapılacağını, bu nedenle de 5 ay boyunca seçim yasaklarının devam edeceğine işaret etti.

Sorakın, “Böyle bir pazarlık, tartışma söz konusu değil” diyerek, iktidar ve muhalefet arasında

Resmi bir görüşme yapılmadığını belirtti.

“Hükümet yönetme beceresini kaybetti, yönetmiyor.

Uzlaşı sağlamak istiyorlarsa yasal komite olan hukuk siyasi işler komitesinde tarihlerin değerlendirilmesi ve tarih üzerinde uzlaşılması gerekiyor.

UBP Milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu:

Seçim tarihinde değişiklik yok, önerimiz Nisan 2022

UBP Milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu ise, partinin erken seçim için önerdiği tarihin Nisan 2022 olduğunu, muhalefetle de bu konuda görüşme yapılmadığını belirtti.

Sucuoğlu, Meclis’te yapılan grup toplantılarında da bu yönde bilgi verildiğini dile getirdi.

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal:

Resmi ya da gayrı resmi görüşmemiz olmadı

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, hükümetle erken seçime yönelik gayrı resmi ya da resmi herhangi bir temaslarının olmadığını belirtti.

Hızal, erken seçim tarihine ilişkin görüşlerinin ortada olduğunu ifade ederek, siyasi partilerin en erken zamanda uzlaşıya varması gerektiğini ifade etti.

“Ülke yangın yeri, demokrasi uzlaşma sanatıdır, seçimler yapılmalıdır” diyen Hızal, erken seçime yönelik ‘ben istedim oldu’ anlayışından uzaklaşılması gerektiğini de ifade etti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer:

Gayrı resmi görüşmeler sürüyor

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, muhalefetin aksine gayrı resmi görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Şu anda tarih konusunda muhalefetle anlaşmaya çalışıldığını ifade eden Özcafer, tarihsel bazda yakınlığın sağlanamadığını belirtti.

Özcafer, hükümet protokolünde erken seçim tarihinin Ekim 2021’i işaret ettiğini hatırlatan Özcafer, ara seçimin pandemi ve ekonomik nedenlerden dolayı ertelendiğini belirtti.

Özcafer, “Erken seçime gidilecekse bir şeylerin değişmesi için ya da seçim tarihi geldiği için seçime gidilir. Halkın sıkıntısı ekonomik yönde, çok zor şartlar altında sıkıntılar var” şeklinde konuştu.

Özcafer, “Bu konuların sürekli tartışılması da yıpratıyor. Erken seçim yöntemlerinden vazgeçsinler, uzlaşsınlar” şeklinde konuştu.