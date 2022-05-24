OCAK 2022 seçimleri sonrasında Ulusal Birlik Partisi'nin peş peşe yaşadığı siyasi kaoslar ve hükümet skandalları, demokrasi ve iradeye yönelik müdahaleler, ayrıca, ülkedeki huzursuzluk kamuoyu araştırmalarına yansıdı.



Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi'nin (CMIRS) Nisan ayı anketine göre Ocak ayında yapılan genel seçimlerden 4 ay sonra siyasette dengeler değişti.



Ankete göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) birinci parti olarak görünürken, Ulusal Birlik Partisi (UBP)yle arasında yaklaşık iki kat fark oluştu.



'Oy vermem' diyenlerin oranı da oldukça yüksek görünürken, 'dağıtılmamış sonuçlara göre CTP yüzde 19, UBP ise yüzde 8 oranında destek buluyor. Diğer partilerin oy oranı ise yüzde 1-2 civarında...



Ayrıca ankette yaşamdan memnuniyet oranı en düşük seviyeye, 5’in altına düştü, 4.37 şeklinde ortaya çıktı. Yaşanabilirlik Puanı ise 10 üzerinden 3.75 oldu.



Anketin ortaya çıkardığı bir başka görünür sonuç demokrasinin işleyişinin 10 üzerinden 2.84 puanla dibi görmesi oldu.