Siyasette ‘14 Mayıs’ sancısı

KİM NE DEDİ?

● CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy: “Milliyetçi eğilim güçlendi”

● Hükümet ortaklarından, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı: “Seçim sonuçlarının netleşmemesi endişe yaratıyor, protokol imzalanmadı”

● TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt: “Kıbrıs’ın kuzeyindeki sonuçlar önemli, mesaj iyi okunmalı”

● DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Sözen: “Erdoğan, ülke istikrarsızlığa gider tezini ortaya koyacak, 2 adım önde başlayacak”

Ayşe GÜLER

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimi, Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi olmayan sonuçlarına göre ikinci tura kaldı, belirsizlik bitmedi.

‘14 Mayıs’ seçimine ilişkin sonuçlar, Kıbrıs’ın kuzeyinde de gündem oldu, olasılıklar siyaset uzmanları tarafından masaya yatırıldı.

Özellikle Kıbrıs’ın kuzeyinde Millet İttifakı’nın yarışı önde tamamlamasının TC-KKTC ilişkileri açısından önemli mesaj içerdiği vurgulandı.

YENİDÜZEN’e konuşan siyaset uzmanları, Türkiye’de yaşanacak siyasi gelişmelerin bölgeyi ve Kıbrıs’ın kuzeyini de etkileyeceği görüşünde birleşti.

Kimi siyasi kesimler de seçimin ardından Türkiye’de ‘yönetim değişikliği’ olmasını beklediklerini, bu yöndeki kamuoyu yoklamalarının yanıldığını ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Türkiye’de sosyal ve ekonomik istikrar sağlanmadan gerek ülke içi gerek yurtdışı gerekse Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik politikalarında net bir şey olmayacağını aktardı.

Akansoy, seçim sonuçlarına göre; milliyetçi eğilimin güçlendiğini söylemenin mümkün olduğunu kaydederek, iktidarın ekonomi politikasının halk nezdinde yeterince anlaşılamamış seçimi etkilediğini de dile getirdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Türkiye’deki seçimine ilişkin Kıbrıs’ın kuzeyindeki sonuçların önemli olduğunu, burada yaşayan halkın önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

Özkunt, “İkinci turda seçilecek kişi tarafından Millet İttifakının açık ara önde olması iyi okunmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hükümet ortaklarından, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da Türkiye’deki ikinci tur seçimin 14 gün sonra yapılacağını, seçim sonuçlarının netleşmemesinin hem endişe yarattığını hem de heyecan uyandırdığını ifade etti.

Arıklı, KKTC ve TC Hükümetleri arasında imzalanması gereken kararnameler olduğunu, ekonomik protokolün iki Cumhurbaşkanı’nın onayından da geçmediğini söyleyerek, “Ekonominin gidişatı ne olacak?” diye sordu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Sözen mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bakın, parlamentoda çoğunluğu biz aldık, Cumhurbaşkanlığı kaybedersek ülke istikrarsızlığa gider’ tezi ile ortaya çıkabileceğine işaret etti, “Erdoğan, devlet aygıtlarını da medyayı da daha iyi kullanacağı için de oyuna iki adım önde başlayacaktır” dedi.

Sözen, “İki haftalık süreçte adayların nasıl kampanya düzenleyeceği, Türkiye’deki iktidar elindeki devlet aygıtını ne şekilde kullanacak bunlar önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

TC’DEKİ SEÇİM SONUÇLARI NASIL YORUMLANDI?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy:

“Milliyetçi eğilim güçlendi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Türkiye’de sosyal ve ekonomik istikrar sağlanmadan gerek ülke içi gerek yurtdışı gerekse Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik politikalarında net bir şey olmayacağını aktardı.

Akansoy, “Türkiye istikrarı bu sonuçlarla nasıl yakalar, bekleyeceğiz” diyerek, TC seçim sonuçlarına ilişkin kamuoyu yoklamalarının ciddi anlamda yanıldığını belirtti.

Gayri resmi sonuçlara göre; milliyetçi eğilimin güçlendiğini söylemenin mümkün olduğunu kaydeden Akansoy, bundan sonraki sürecin siyasi oluşumlara yönelik yol haritasını çizeceğini kaydetti.

Akansoy, iktidarın ekonomi politikasının halk nezdinde yeterince anlaşılamamış olmasının seçim sonuçlarını etkilediğini de dile getirerek, güvenlik politikalarının ön plana çıkarılmasının da belirleyici unsur olduğunu belirtti.

Akansoy, Türkiye’de seçime katılımın yüksek olmasının, iradenin sandığa yansıması anlamında önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Bazı bölgelerde muhalefetin yüksek oy almasının Türkiye’deki potansiyel gerilimin göstergesi olduğunu belirten Akansoy, “Türkiye’de atılacak olan adımlar bölgeyi derinden etkileyecektir” dedi.

Akansoy, Kıbrıs’ın kuzeyindeki gayri resmi sonuçlara göre adadaki seçmenlerin de iradesini yansıttığını belirterek, “Sonuçlar, halkın demokratik, laik anlayışa sahip olduğunun göstergesidir” şeklinde konuştu.

Akansoy, Türkiye’deki siyasi gelişmelerin bölge ülkelerini etkilediğini söyledi.

Hükümet ortaklarından, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Seçim sonuçlarının netleşmemesi endişe yaratıyor, protokol imzalanmadı”

Hükümet ortaklarından, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’deki ikinci tur seçimin 14 gün sonra yapılacağını, seçim sonuçlarının netleşmemesinin hem endişe yarattığını hem de heyecan uyandırdığını ifade etti.

Arıklı, KKTC ve TC Hükümetleri arasında imzalanması gereken kararnameler olduğunu, ekonomik protokolün iki Cumhurbaşkanı’nın onayından da geçmediğini söyleyerek, “Ekonominin gidişatı ne olacak?” diye sordu.

“Her iki ülkenin Cumhurbaşkanı’nın onayından geçmediği için kalemler açılmadı. Bu durum bizi sıkıntıya sokuyor” diyen Arıklı, Türkiye’de mevcut Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın milletvekili seçildiğini, bu nedenle Türkiye’deki muhatabın değişip, değişmeyeceğine yönelik sürecin netleşmediğini kaydetti.

Arıklı, Türkiye’de gerçekleşen seçimin yoğun bir katılımla gerçekleştiğini, Avrupa rekorunun kırıldığını da sözlerine ekledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt:

“Kıbrıs’ın kuzeyindeki sonuçlar önemli, mesaj iyi okunmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Türkiye’deki seçimine ilişkin Kıbrıs’ın kuzeyindeki sonuçların önemli olduğunu, burada yaşayan halkın önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

Özkunt, “İkinci turda seçilecek kişi tarafından Millet İttifakının açık ara önde olması iyi okunmalı” değerlendirmesinde bulundu.

“Kıbrıs gailemiz” diyen Özkunt, “Kendi iradesi ve demokrasisiyle TC ile saygılı, kişilikli ve iyi ilişkiler düşünen hedefleyen bir partiyiz. Son zamanlarda Kıbrıs’ın kuzeyinin işlerine ağır müdahaleler Kıbrıs Türk halkının mücadelesini yükseltmesi kaçınılmaz olacak” şeklinde konuştu.

Özkunt, parti olarak Türkiye’de yönetim değişikliğinin olmasını beklediklerini dile getirerek, bu sonucunda da Kıbrıs’ın kuzeyine özgürlük ve laiklik anlamında ciddi yansımalarını görmeyi istediklerini belirtti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Sözen:

“Erdoğan, ülke istikrarsızlığa gider tezini ortaya koyacak, 2 adım önde başlayacak”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Sözen, ikinci turun nasıl şekilleneceği ve iki aday arasındaki oy farkının ne olacağının önemli olduğunu belirtti.

Sözen, “İki haftalık süreçte adayların nasıl kampanya düzenleyeceği, Türkiye’deki iktidar elindeki devlet aygıtını ne şekilde kullanacak bunlar önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bakın, parlamentoda çoğunluğu biz aldık, Cumhurbaşkanlığı kaybedersek ülke istikrarsızlığa gider’ tezi ile ortaya çıkabileceğine işaret eden Sözen, “Erdoğan, devlet aygıtlarını da medyayı da daha iyi kullanacağı için de oyuna iki adım önde başlayacaktır” dedi.

Demokratik ve medeni ülkelerde, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının 4-5 saat içerisinde belli olması gerektiğini söyleyen Sözen, “Türkiye enteresan bir ülke olduğu için sandıkların kapanmasından saatler geçmesine rağmen sonuçlar netleşmedi. Manipülasyon ve şaibenin olduğu yerde hiçbir şey olmamış gibi bilimsel siyaset öngörüsünde bulunmak sağlıklı olmaz” dedi.

“Demokrasi şöleni” söyleminin seçimin reklam kısmı olduğunu kaydeden Sözen, seçimin tamamlanmasının ardından oyların sayılma sürecini ‘demokrasiye vurulmuş kirli leke’ olarak değerlendirdi.

Sözen, Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın önde olmasının da ülkedeki milliyetçi seçmen sayısının daha düşük olmasından kaynaklandığını söyledi.