“Siyaset anlamında Kıbrıs’a dönme düşüncem yok”

Serap ŞAHİN

Aleyhinde Mal Beyanı Yasası kapsamında “haksız mal edinme” ile “gerçeğe aykırı mal edinme” suçlarına bağlı olarak dava dosyalanan ve Ağır Ceza Mahkemesi gündemine getirilen Hüseyin Özgürgün, UBP'de yeniden gündemde…

Son olarak Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Çarşamba gün gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında yeniden gündeme gelen ve siyasete döneceği iddia edilen Eski Başbakan ve UBP’nin eski genel başkanlarından Hüseyin Özgürgün, söz konusu iddialara ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu, “Belki parti içinde sıkıntılar vardır da bunlar konuşuluyor” dedi, siyasete dönme düşüncesi olmadığını dile getirdi.İstanbul’da yaşamını sürdüren Özgürgün, kızının eğitim hayatı ve eşinin projeleri nedeniyle Kıbrıs’a dönüşün uzak bir ihtimal olduğunu söyledi.

Yeniden siyasete döneceği iddialarının UBP’de genel başkana yönelik bir güven sorunu ile ilgili olup olmadığına ilişkin de konuşan Özgürgün, "Olmaması lazım. Sonuçta partinin başkanını kurultay seçiyor ve şu an iktidarda.” yanıtını verdi.

Siyasete geri dönmemesinin hakkındaki soruşturmayla alakalı olmadığını vurgulayan Hüseyin Özgürgün,"Böyle bir şey mümkün değil. İstanbul’a gelişim tamamen eşimin projeleriyle ilgiliydi. Ayrıldıktan sonra arkamdan bazı işler çevrildi ama bunu tebessümle karşıladım. Yargı zaten kararını verir, o konuda hiçbir sıkıntım yok." ifadelerini kullandı.

“Tekrar dönme, uzak bir ihtimal gibi görünüyor”

Eski Başbakan ve UBP’nin eski genel başkanlarından Hüseyin Özgürgün, siyaseti bırakmasının üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatarak “Yine de gündeme gelmek mutluluk verici ama ayrıldım dediğim günden itibaren 7 yıl geçti. Herhalde sevgi besleyen bir kesim var, özlüyorlar. Ama böyle aniden gündeme gelmek de beni şaşırttı.” dedi.

Özgürgün, “30 sene aktif olarak siyasetteydim. Cumhurbaşkanlığı dışında bulunmadığım görev yok. O da bence nazari bir görevdir. Cumhuriyetçi Türk Partisi'yle (CTP) de koalisyon kurmuş bir siyasetçiyim. Sonuçta her taraftan sevenim var biliyorum.” diye konuştu

Özgürgün, “Kızım burada okula gidiyor, eşimin projeleri var. Tekrar dönme, uzak bir ihtimal gibi görünüyor.” dedi.

“Siyaset anlamında Kıbrıs’a dönme düşüncem yok”

Özgürgün geri döneceğine dair iddialara açıklık getirdi, “Dönmek derken, tabii ki ben Kıbrıs'a dönerim. Orası benim doğup büyüdüğüm topraklar. Spor camiasından tutun da siyaset camiasına kadar çok arkadaşım var. Her kesimle çok iyi diyaloğu olan biriyim. Orada evim de var, gerekirse gelir kalırım da ama siyaset anlamında şu an için dönme düşüncem yok.” diye konuştu.

“Belki parti içinde sıkıntılar vardır da bunlar konuşuluyor”

Özgürgün, şu an UBP’nin ne durumda olduğunu takip edemediğini belirterek, “Belki parti içinde sıkıntılar vardır da parti tabanı bunları konuşuyor. Konuşma sebepleri, gelip partiyi toparlamak noktasında mıdır bilmiyorum. Partinin yetkili kurulları var oturup konuşacaklar. 7 yıl geçmesine rağmen parti içinde hala daha benim adım gündeme geliyorsa bu güzel bir şey. Ben de onu memnuniyetle karşılıyorum, Her açıdan elimden gelen desteği de vermeye hazırım. Ama şu anda dönüş biraz uzak ihtimal.” diye konuştu.

"UBP Genel Başkanına yönelik güven sorunu olmaması lazım"

Özgürgün, UBP genel başkanına yönelik bir güven sorunu olup olmadığı yönündeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Olmaması lazım. Sonuçta partinin başkanını kurultay seçiyor. Parti şu anda iktidarda ve ülkeyi yönetiyor. Böyle bir durum varken bu konunun konuşulması ne kadar doğrudur, tartışılır. Şimdi ne olur? Parti iktidardan düşer, ciddi bir sıkıntı yaşar, o zaman bu konuşulabilir. Muhalefet dönemleri zordur, bunu iki defa yaşadım. O dönemlerde partiyi taşımak zorunda kaldım ve çok zorluk çektim. Ancak şu an böyle bir durum yok. Ben çok da böyle anlam veremedim. Göreve dönmem konusunda belki içinde sevgi besleyenler dile getirmiş olabilir. Bu da beni memnun eder, mutlu eder. Ama onun ötesine geçmemesi lazım.”

“Ben ayrıldıktan epey sonra arkamdan bazı işler çevrildi ve onu da tebessümle karşıladım”

Siyasete geri dönmemesinin hakkındaki soruşturmayla alakalı olmadığını vurgulayan Hüseyin Özgürgün, “Böyle bir şey mümkün değil. Benim ayrılıp eşimle İstanbul’a gelmemizin nedeni tamamen eşimin tamamen projeleriyle ilgiliydi.” dedi.

“Ben ayrıldıktan epey sonra arkamdan bazı işler çevrildi ve onu da tebessümle karşıladım” diyen Özgürgün, “Hakkımdaki soruşturma konusunda hiçbir sıkıntım yok. Eğer gerekirse döneriz, başımızın üstüne. Ama bu, siyasete dönme anlamında değil. Kıbrıs’a gelip arkadaşlarımı, ailemi görmek başka bir şey. Yargı zaten kararını verir. O konuda hiçbir endişem yok.” diye konuştu.

Neler yaşanmıştı?

Başsavcılık, Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Meclis’e yaptığı mal bildiriminde gerçeğe ayrılık tespit etmişti.

Bu konuda 43 davayı içeren bir rapor hazırlayan Başsavcılık, dosyayı Meclis’e göndermişti.

Yaşanan gelişmenin ardından Özgürgün ile ilgili özel komite oluşturup, Meclis’e dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik rapor sunmuştu.

Rapor Meclis’te görüşülmüş, 41 kabul, 2 ret oyu ile Özgürgün’ün dokunulmazlığı 7 Ekim 2019’da kalkmıştı. 7 vekil oylamaya katılmamıştı.

Demokrat Parti ve Özgürgün, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin kararın durdurulmasına yönelik Meclis’e dava açmıştı.

Dava süresiz ertelenmişti.

Özgürgün, 11 Ağustos 2020 tarihinde vekillikten istifa etmiş, bu talep 20 Aralık 2020’de Meclis’e görüşülerek, reddedilmişti.