'Siyah bayrak' protestosu dalgda dalga yayılıyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) Sağlık Bakanlığı’nı protesto etmek ve bakanı istifaya davet etmek amacıyla bina önüne siyah bayrak asmasıyla başlayan tepki dalgası, kısa sürede toplumsal ve siyasal alana yayıldı.

Hekimlerin bu eyleminin ardından YENİDÜZEN, yalnızca Sağlık Bakanlığı’nı değil tüm hükümeti istifaya çağırarak gazete binası önüne siyah bayrak astı.

Siyah bayrak, ada yarısındaki yönetim anlayışına yönelik itirazın simgesi haline gelirken, protestoya siyasi partiler ve sendikalar da katıldı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), hekimlerin eylemine destek vererek dün parti binası önüne siyah bayrak asarken, bugün ise Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) aynı sembolle tepkisini ortaya koydu.

EL-SEN, KIB-TEK’in yıllardır siyasi müdahalelerle yönetildiğini, kurumun kamusal niteliğinin aşındırıldığını ve liyakatten uzaklaştırıldığını belirterek, siyah bayrağın “sessiz ama güçlü bir itiraz” olduğunu vurguladı.

Sendikanın açıklamasında, KIB-TEK’in yolsuzluk iddiaları, kaynakların talan edilmesi, planlı ve sürdürülebilir yatırımların yapılmaması, kurumsal kapasitenin bilinçli biçimde zayıflatılması ve hizmet ağlarının verimsizleştirilmesi gibi sorunlarla anılır hale geldiği ifade edildi.

Enerji gibi stratejik bir alanda faaliyet gösteren bir kurumun bu şekilde yönetilmesinin halkın ekonomik ve sosyal güvenliğini doğrudan tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, siyasi müdahalelerin KIB-TEK’i işlevsizleştirdiği vurgulandı.

EL-SEN, KIB-TEK’te özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim yapısı kurulana, liyakat esaslı kurumsal düzen yeniden tesis edilene ve kamusal kaynakları talan eden siyasi anlayış sona erene kadar siyah bayrağın sembolik olarak asılacağını duyurdu.

Açıklamada, bu eylemin bir umutsuzluk değil, kamusal değerlere sahip çıkma iradesi olduğu belirtilerek, KIB-TEK’in siyasi çıkarların değil; kamu yararının, bilimin, planlamanın ve liyakatli yönetimin kurumu olması gerektiği ifade edildi.