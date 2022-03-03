Sivil toplum Örgütlerine 2.5 milyon Euro’luk “teklif çağrısı”

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs genelindeki sivil toplum örgütlerini (STÖ'ler) destelemek amacıyla 2.5 Milyon Euro bütçeli bir “teklif çağrısı” başlattı.

Avrupa Komisyonu’nun STÖ’lere yönelik teklif çağrısı, iki toplumlu araştırma projeleri, iki toplumlu güven artırıcı projeler ile Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplumun güçlendirilmesi önceliklerini barındıran üç Lot’tan oluşuyor.

Teklif çağrısına ilişkin ilk bilgilendirme toplantısı 9 Mart Çarşamba günü çevrim içi ortamda yapılacak.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sekizinci Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında hibe programı, sivil toplumu Kıbrıs'ta kapsamlı çözümün elde edilmesini desteklemeye katkıda bulunan eylemler aracılığıyla destekleyerek güven, diyalog ve iş birliğinin artırılmasının yanı sıra Avrupa Birliği değerlerinin ve standartlarının desteklenmesini amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu 2007'den bu yana Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında programı kapsamında toplam 14 milyon Euro bütçeli yedi teklif çağrısı açtı. Program kapsamında ayrıca, 1 milyon Euro bütçeli İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele konulu teklif çağrısı açtı.

Teklif çağrısı üç Lot’tan oluşuyor

Bu teklif çağrısının, farklı öncelikler barındıran üç Lot'tan oluştuğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Lot 1- İki toplumlu araştırma projeleri: Kıbrıs odaklı bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi yoluyla Kıbrıs toplumları arasındaki bilimsel etkileşimin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Lot 2 - İki toplumlu güven artırıcı projeler: Çevre, barış, uzlaşı ve güven artırma, insan hakları, kültür veya spor konularının öncelik taşıdığı alanlarda Kıbrıs toplumları arasındaki etkileşimi artırmayı hedeflemektedir.

Lot 3 – KT toplumunda sivil toplumun güçlendirilmesi: Çevre, insan hakları, medya okuryazarlığı, etik gazeteciliğin desteklenmesi, AB standartlarına uygun sağlam yönetim yapısının geliştirilmesi alanlarındaki projelerin yanı sıra Covid-19 pandemisinin sonuçlarını ele alan projelerle KT toplumundaki sivil toplumu destekleyecektir.”

Açıklamada, “Lot 1 için tahsis edilen bütçe 500.000 Euro'dur. Başvuru sahipleri, 30.000 Euro'dan 100.000 Euro'ya kadar Avrupa Birliği (AB) katkısı talep edebilecektir. Lot 2 için tahsis edilen bütçe 1 milyon Euro'dur ve Lot 3 için tahsis edilen bütçe de 1 milyon Euro'dur. Başvuru sahipleri, bu iki Lot için 50.000 Euro'dan 200.000 Euro'ya kadar Avrupa Birliği (AB) katkısı talep edebilecektir. Bütün Lot'lardaki Avrupa Birliği katkısı, sunulacak proje teklifinde belirtilen toplam tutarın % 60 ila % 95'ini karşılayabilecektir. Başvuru sahibi ve/veya eş başvuru sahipleri maliyetlerin kalan kısmını birlikte finanse etmelidir” denildi.

Lot 1 ve Lot 2 kapsamında önerilecek projelerin, biri Kıbrıs Türk toplumundan, diğeri Kıbrıs Rum toplumundan olmak üzere, en az iki başvuru sahibiyle uygulanması gerektiği; Lot 3 kapsamında sunulacak proje tekliflerinin ise yalnızca bir başvuru sahibi tarafından uygulanabilecek olup projelerde esas başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olması gerektiği kaydedildi.

Başvuru sahiplerinin proje tekliflerini sunmaları için son teslim tarihinin 19 Nisan 2022 günü Brüksel saati ile 15.00 (Kıbrıs saati ile 16.00) olduğu da belirtildi.

İlk bilgilendirme toplantısı 9 Mart’ta

Türkçe ve Yunanca çevirinin de olacağı ilk bilgilendirme toplantısı, 9 Mart Çarşamba günü çevrim içi ortamda yapılacak.

Bilgilendirme toplantısına kaydolmak için REFORM-CYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORT-CS-VIII@ec.europa.eu adresine 7 Mart Pazartesi’ne kadar email gönderilmesi gerekiyor.

Bilgilendirme toplantıları ve eğitimlere dair bilgilere www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi, http://www.tcceugrantsupport.eu/en/ ve www.facebook.com/ABhibedestek adreslerindeki sayfalardan ulaşılabiliniyor.

Açıklamada, bu girişimin, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilmekte ve Avrupa Komisyonu tarafından uygulanmakta olduğu belirtildi.