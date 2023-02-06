Sivil Savunma, "İsias Otel"e ulaştı

Adıyaman'a gitmek üzere Ercan Havalimanından hareket eden içinde arama-kurtarma ekipleri ve Kıbrıslı Türk öğrenci ailelerinin bulunduğu uçak saat 18:20 itibariyle Adıyaman Havalimanı'na indi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın 10 kişiden oluşan ikinci arama-kurtarma ekibi, İsias Otel'de göçük altında kalan Kıbrıslı Türk öğrencileri kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere olay bölgesine intikal etti.

Gaziantep Konsolosu: Ekipler enkazda çalışmaya başladı

Konuyla ilgili BRT'ye konuşan KKTC Gaziantep Konsolosu Fatma Demirel sabah saat 10.00’da Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’e gittiğini ve orada 1 öğretmen ve 3 velinin sağ çıktığına tanık olduğunu söyledi.

Kıbrıs’tan gelen ekiplerin otel enkazına ulaştığını kaydeden Demirel, şu ana kadar enkazdan birinin çıkarılmadığını ifade etti.

Fatma Demirel durumun çok ciddi olduğunu söyledi, umutlu olduklarını kaydetti.

AFAD ve Jandarma'nın sabah saatlerinden bu yana bölgede çalıştığını ifade eden Demirel, gelişmeleri aktatacaklarını belirtti.

Otel enkazındaki ekipten: "Çok yoğunuz, çok çalışıyoruz"

Öte yandan Kuzey Kıbrıs'tan giden ve otel enkazındaki ekipte çalışan bir görevli ise YENİDÜZEN'e yaptığı kısa açıklamada "Çok çalışıyoruz, çok yoğunuz" dedi.