Sivil Havacılık Dairesi Yasası değişikliği komitede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Meclis Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)(Değişiklik)Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Personel Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, KTAMS, KAMU-SEN ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girecek olması nedeniyle güncellenen Sivil Havacılık Dairesi Yasa’nda günümüz koşullarına uygun olması amacıyla yapılan değişiklikle dairenin görev ve yetki alanı genişletiliyor.