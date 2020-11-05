İki ayda 29 bin giriş, 27 bin çıkış

Fehime ALASYA

Pandemi nedeniyle yazdaki sakin hava trafiğinin ardından Eylül ve Ekim ayında yolcu sayısı biraz da olsa arttı.

Ülkeye hava yolu ile 29 bin 155 kişi girdi, 27 bin 386 kişi çıktı. 1 Eylül tarihinden bu yana adaya 286 geliş, 285 de dönüş olmak üzere toplam 571 sefer düzenlendi.

Eylül ayında 146 uçak seferinde toplam 12 bin 452 yolcu adaya giriş yaptı. 145 uçak ile 17 bin 402 yolcunun ise adadan ayrıldığı görüldü. Bu uçakların içinde normal tarifeli seferlerin dışında hem charter, hem ambulans uçaklar hem de özel uçuşların yer aldığı belirtildi.

Ekim’de girişler, çıkışların iki katı

Ekim ayında ise 140 uçak seferi ile toplam 16 bin 703 yolcu adaya gelirken, 138 uçak ile 9 bin 984 yolcu geri döndü.

Ekim ayında ülkeye gelen yolcu sayısı ile gidişlerin yarı yarıya olduğu dikkat çekti. Bu duruma gerek seferler, gerekse salgında alınan kararların, ülkeden ülkeye değişkenlik gösteren pandemi durumunun sebep olduğu ifade edildi.

3 günde dönülmesi şartıyla ülkeye karantinasız girişler için ‘ek seferlere talep yüksek’

Sağlık Bakanlığı tarafından önceki günlerde yapılan açıklamada 3 günde dönülmesi şartıyla ülkeye karantinasız girişlerin ek seferler ile yapılabilineceği kaydedilmişti.

Bu açıklamanın ardından kısa sürede, 3 günde dönülmesi şartıyla ülkeye karantinasız girişler için toplam 4 sefer düzenlendiği öğrenildi.

Söz konusu uygulama kapsamında bir değişiklik olmadığı takdirde bu yönde her hafta 3 uçak olacağı da tahmin edilirken, talebin de bu yönde olduğu öğrenildi.

3 günde dönülmesi şartıyla ülkeye karantinasız girişlerin yapılabilineceği söz konusu uygulamada; “B grubu ülkelerinden gelecek ve adada en fazla 3 gün kalacak kişiler, ülkeye girişte negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri ve girişte alınacak 2. PCR test sonuçları çıkıncaya kadar otel ile merkezi izolasyonda beklemek şartıyla karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabilecekleri” açıklanmıştı.