“Sırf daha kafanıza buyruk, daha sorumsuz olmak için onca yılı hiç ettiniz”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü görevinden alınan Polis Subayı Barış Sel imalı bir göndermede bulundu.

Polis imojisi kullandığı Facebook paylaşımında Barış Sel “Yok yere tek kalemde sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız” dedi.

Sel, şunlar yazdı:

Yok yere tek kalemde sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız. Sırf daha özgür daha kafanıza buyruk, daha sorumsuz olmak için hiç ettiğiniz onca yılı tekrar yaşamak için dualar edeceksiniz. O aradığınız ama beklediğinizi bulamadığınız yarınlarda geçmişi pişmanlıkla hatırlayacaksınız. Çünkü insan en iyi güveni boşa çıktığında akıllanır. Ve hayat bir gün herkese, mutlaka yaşattıklarını hatırlatır.