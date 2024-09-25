“Sınırlama yapmak adil bir yaklaşım değil”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ortaokullarda “seçmeli” olarak gösterilen Yunanca dersi, liselerde öğrencilerin talebi olmasına devam etmiyor. Yeni eğitim yılının başladığı şu günlerde liseye yeni başlayan öğrencilerin seçmeli ders olarak Yunanca ders talep etmiş olsa da, “olanaklar kısıtlı olmasından dolayı” bu taleplerinin reddedildiği öğrenildi. Yeni eğitim yılı için bazı liselerde Yunanca’nın seçmeli ders olarak verilmesi için mücadele yapılsa da, bu konudan bir sonuç çıkmadı.

YENİDÜZEN’e konu hakkında bilgi veren Yunan Dili Başkanı Arif Malek, daha önceden böyle bir düşüncenin var olduğunu ancak böyle bir düşüncenin şu anda gerçekleşmediğini söyledi.

YUDER Başkanı Arif Malek:

“Eğer talep varsa tüm öğrencilere bu imkan tanınmalıdır”

Yunan Dili Derneği (YUDER) Başkanı Arif Malek, ortaokullarda “seçmeli” olarak verilen Yunanca derslerinin liselerde de devam etmesi yönünde bir düşüncenin olduğunu söyleyerek, bunun sadece bir düşünce içerisinde kaldığın, bu konuda somut bir adım atılmadığını söyledi. Söz konusu seçmeli dersin kapatılmadığının ama genişletilmediğinin de altını çizen Malek, “Adil olmayan bir şekilde sınırlamak doğru bir yaklaşım değil” değerlendirmesini yaptı. Öğrenci ve okulların böyle bir talebi olduğunu belirten Arif Malek, “Eğer talep varsa tüm öğrencilere bu imkan tanınmalıdır” dedi, “eğitimden tasarruf yapılmaz” diye konuştu. Bu duruma siyasi bir boyut yüklenebileceğinin de altını çizen YUDER Başkanı, Yunanca dersinin ülkemiz açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.