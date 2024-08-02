“Sınırı aştı, kavga arıyor, hakaret ediyor, bunu kimsenin yanına bırakmam”

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Eylül ayında yapılacak kurultaya yönelik yazılı açıklama yaptı, isim vermeden başkan adayı Hasan Taçoy’u “kavga aramakla” suçladı.

Üstel, Taçoy için, “Partimizin kurultay sürecinin başlaması ile birlikte, parti içi mücadele ağzı ile değil, saygı sınırlarını aşarak, UBP’yi başarısız kılmak isteyen muhalefet partileri ağzı ile yapılmaya başlanan, parti içi mücadele değil, parti içi kavga arayan açıklamalara karşı söyleyecek sözümüz olduğunu herkes bilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Parti bütünlüğünü bozacak hareketlerin, UBP’ye geçmişte zarar verdiğine” işaret eden Üstel,

“Yaşanan sıkıntılı kurultayların, örneğin 2012 süreçlerinin bizden neler alıp götürdüğünü, tüm UBP’liler unutmamıştır” dedi.

Üstel, “Partimizin, kahır ekseriyeti, yaşananlardan gereken dersleri çıkarmış olsa da bundan hala ders çıkarmayanlar olduğunu görmek üzücüdür. Kurultayı bahane ederek, kardeşi kardeşe, partiliyi partiliye kırdırmak, ‘kazanmak için her yol mubahtır mantığı’ ile hareket etmek, sadece bugün değil gelecekte de partiye zarar verecek tutum ve davranışlara girmek son derece yanlıştır” diye konuştu.

İşte Üstel’in yazılı açıklamasından dikkat çeken sözler:

UBP’yi karalayan, kendi parti yöneticilerine acımasızca saldıran, üyelerini mesnetsiz iddialarla zan altında bırakanlar, kendi partililerini hırsız, yüzsüz ilan eden bu zihniyet, UBP’yi ne iktidarda tutabilir ne de iktidar yapabilir.

Kimse beni hakaretlerle, söylemlerle ve mesnetsiz suçlamalarla tahrik edemez.

Ama bu suçlamalar artık, partimize zarar verecek noktaya gelmişse, bunu da kimsenin yanına bırakmayız.

Kimse bana bu tahriklerle, kişisel siyasi çıkardan başka hiçbir şeye yaramayacak ve partiyi 2012 süreçlerine sokacak adımları attıramaz.

Hiçbir makam partimizden daha önemli değildir. Parti genel başkanı olarak bu sorumluluğu yüreğimde hissediyorum. O yüzden herkes, konuşmadan mutlaka düşünmeli hele düşünmeden asla konuşmamalıdır.

Adına parti içi demokrasi diyerek partimize saldırmalarına asla izin vermeyeceğiz.

Parti içi demokrasiyi zamanında katledenlerin şimdi parti demokrasi diye çıkıp naralar atmaları manidardır.