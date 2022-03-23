Sinemanın İstanbul’daki 41 yıllık rüyası İFF, 8 Nisan’da başlıyor

Murat OBENLER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen,Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali(İFF), bu yıl 41. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinden yıldız oyuncular ve usta yönetmenlerle söyleşilere, yeniden sinemalara dönen 41. İstanbul Film Festivali, bu yıl 8-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 41. İFF programı 22 Mart Salı sabahı İKSV’nin Konaklama ve Mekân Sponsoru The Marmara Hotel Taksim’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.



12 günde,14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin 135 uzun, 22 kısa metrajlı filmi

41. Festival dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.

Taner: “Nisan’da sinemanın İstanbul’da bir şenlik olarak yaşanacağını umuyorum”

Basın toplantısında ilk konuşmayı yapan ve festivalin kurucularından Onat Kutlar’ı anan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Onat Kutlar’ın festivalin 10. yılında yazdığı bir yazıyı sık sık hatırlarız. ‘On yıldır her erken baharla birlikte adeta bir kış uykusundan uyanıyor bu kent. Canlanıyor, güzelleşiyor, gülümsüyor. Kent kıpırdıyor.’ Baharı da artık sabırsızlıkla beklediğimiz bu yılda, hepimizin sinemanın getireceği bu şenliğe çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İFF’nde gösterilecek filmler, atölyeler, söyleşilerle bu yıl da Nisan’da sinemanın İstanbul’da bir şenlik olarak yaşanacağını umuyorum…” dedi.

Daha sonra sahneye gelen Film Festivali Direktörü Kerem Ayan Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktardı, Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Film Yarışmalarında ve bu yıl ilk kez yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar'da yer alan ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ise festival kapsamında bu yıl 17. kez Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar(14-16 nisan) ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.

Kampanya kapsamında bir sinema perdesi tüm şehri gezecek

Bu yılki İFF kampanyası Monroe tarafından hazırlandı. Her filmin farklı bir gerçeklik ve ihtimal temsili olduğu içgörüsünden yola çıkan iletişim kampanyası, rüya metaforu üzerinden bilinçaltı, gerçeklik ve gerçeklik-üstü temalarını işliyor. Kampanyanın tüm kreatif çıktıları ise; festivalin 41 yılı boyunca ağırladığı ikonik sahnelerin izlerini taşıyan bir sinema perdesinin, tüm şehri gezmesine tanık oluyor.

Açılış filmi Andreas Dresen imzalı “Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı”

Festivalin açılışını, dünya prömiyerini Şubat 2022'de Berlin Film Festivali'nde yapan ve En İyi Başrol Performansı (Meltem Kaptan), En İyi Senaryo, Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı yapacak.

İFF tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl iki değerli oyuncuya, Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer'e verilecek. Sanatçıların ödülleri 7 Nisan gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak Açılış Töreni’nde sunulacak.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 41. İFF bu yıl 20’nin üzerinde kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi de festivale tanıtım desteği veriyor. Anadolu Efes , Zorlu Holding,Paribu,Discovery+ ,Selpak,Nespresso ve MUBI de bu yıl çeşitli bölümlerin tema sponsorları olarak destek oluyorlar.

Jüri başkanları yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer ile yönetmen ve senarist Onur Ünlü

10 filmin yarışacağı 41. İFF Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer üstleniyor. Bent Hamer başkanlığındaki jürinin diğer üyeleri yönetmen Radu Muntean, yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri sanat direktörü Gaia Furrer.

12 filmin yarışacağı Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Onur Ünlü üstleniyor. Jüri’nin diğer üyeleri ise oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marsel Kalvo.

ULUSLARARASI YARIŞMA

Dağların Denizcisi/ Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz /Brezilya, Fransa, Almanya, Cezayir/ 95’

Coma / Bertrand Bonello / Fransa / 82’

Birlikte Öleceğiz / Together, We Shall Die / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye, Almanya / 159’

Rüyalar Diyarı / Land of Dreams / Shirin Neshat, Shoja Azari / 113’ / ABD

Vortex / Gaspar Noé / Fransa, Belçika, Monako / 135’

Leonor Asla Ölmeyecek / Leonor will Never Die / Martika Ramirez Escobar / Filipinler / 101’

Hayat Üzerine Bir Film / Feature Film About Life / Dovile Sarutyte / Litvanya, ABD / 100’

Gergedan / Nosorih / Rhino / Oleh Sentsov / Ukrayna, Almanya, Polonya / 101’

Flux Gourmet / Peter Strickland / İngiltere, ABD, Macaristan / 111’

Masumlar / De uskyldige/ The Innocents/ Eskil Vogt / Norveç, İsveç, Dan., İng., Fransa, Finland./117’

ULUSAL YARIŞMA

Mukavemet / The Resistance / Soner Caner / 104’

Geceden Önce / Beriya Şevê / Before the Night / Ali Kemal Çınar / Türkiye, İtalya / 63’

Klondike / Maryna Er Gorbach / Türkiye, Ukrayna / 100’

Turna Misali / The Last Birds of Passage / İffet Eren Danışman Boz / 99’

Yaban / Tareq Daoud / Türkiye, Fransa / 80’

Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel / 102’

Zuhal / Nazlı Elif Durlu / 88’

Dört Duvar / The Four Walls / Bahman Ghobadi / Türkiye, İngiltere / 114’

Çilingir Sofrası / A Night in Four Parts / Ali Kemal Güven / 60’

Bana Karanlığını Anlat / Tell Me About Your Darkness / Gizem Kızıl / 84’

Birlikte Öleceğiz / Together, We Shall Die / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye, Almanya / 159’

Kerr / Tayfun Pirselimoğlu / Türkiye, Yunanistan, Fransa / 100’

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