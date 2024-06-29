Sinemanın 3 günlük Baf buluşması başladı

Murat OBENLER/BAF

Kıbrıs’ın kendine özgü yapısıyla ve sıcak atmosferiyle bilinen ve bu yıl 9.kez sinemaseverlerle buluşan Baf Uluslararası Film Festivali’nin (PIFF) 28 Haziran Cuma gecesi Technopolis 20 kültür merkezinde gerçekleşen ilk gece gösterimleriyle başladı. Açık hava gösterimleriyle üst üste 9. kez sinemaseverlere yıldızların altında sinema keyfi sunan festivalde bu yıl aralarında ortak ülke yapımları da olan toplam 13 ülkeden 26 kısa kurgu ve belgesel film gösteriyor.

“Bağımsız bir festival olarak her yıl seyircimizin artmasından büyük mutluluk duyuyoruz”

Festival Direktörleri Nicolas Iordanou ve Sylvia Nicolaides açılışta yaptıkları konuşmada yaz aylarında Baf Film Festivali ile sinema sanatına dair sevgi ve tutku dolu bir gösterim programı sunduklarını söyleyerek bağımsız bir festival olarak sinemaseverlerin her yıl daha da artan ilgisini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söylediler. İki gelecek yıl festivalin 10.yaşını kutlayacaklarını dile getirerek festivalin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm gönüllülere, sinemacılara, mütevazi sponsorlara ve festivale sahip çıkan sinema seyircisine teşekkür etti.