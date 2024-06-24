Sinemanın 3 günlük Baf buluşması 28-30 Haziran’da

Kıbrıs’ın kendine özgü yapısıyla ve sıcak atmosferiyle bilinen Baf Uluslararası Film Festivali’nin (PIFF) 9’ncusu 28-30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında Technopolis 20 kültür merkezinde gerçekleşecek.

Açık hava gösterimleriyle üst üste 9. kez sinemaseverlere yıldızların altında sinema keyfi sunacak festivalde bu yıl aralarında ortak ülke yapımları da olan toplam 13 ülkeden 26 kısa kurgu ve belgesel film yer alıyor. Her yıl olduğu gibi PIFF dünyanın her köşesinden birbirinden güzel görüntüler ve ilginç hikayelerle dolu üç günlük bir yolculuk vaat ediyor.

28 Haziran Cuma'dan 30 Haziran Pazar akşamına kadar sürecek 3 günlük gösterimler gece saat 20:45'da başlayacak.

Festivalin oylama ile belirlenin ödülü olan İzleyici Ödülü için her gece oy verilecek. Festival Direktörleri Nicolas Iordanou ve Sylvia Nicolaides yaz aylarında Baf Film Festivali ile sinema sanatına dair sevgi ve tutku dolu bir gösterim programı sunduklarını söyleyerek tüm sinemaseverleri halka açık ve girişin ücretsiz olduğu gösterimlere davet ettiler.