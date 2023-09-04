‘Sınavsız’ istihdama mahkeme yolu

Ayşe GÜLER

‘Şaibeli’ sınavla gündemden düşmeyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’te, şimdi de ‘geçici personel’ istihdamı tartışma yarattı.

‘Katılımcılardan gelen yoğun taleple’ 1 hafta ertelenen ve geçtiğimiz gün yapılan sınavla 78 kişi istihdam edildi, münhale yönelik tartışmalar henüz bitmezken, bu kez de kuruma sınavsız şekilde, ‘geçici’ olarak 63 kişi daha alındı.

Hükümet ortaklarının kontenjanı ile çoğunluğunun Yönetim Kurulu üyelerinin yakın akrabalarının oluşturduğu iddia edilen 63 kişi, bu sabah kurumda işe başladı.

Ayrıca, KIB-TEK’te sözleşmeli olarak görev yapan 8 avukat da sessiz sedasız kadrolandı.

Sınava katılıp, ‘geçemeyen’ 30’a yakın adayın ise itirazda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

EL-SEN, geçici işçi statüsünde işe alımlarla ilgili Toplu İş Sözleşmesine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle Yüksek İdare Mahkemesi (YİM)’e başvuracağını YENİDÜZEN’e açıkladı.

Genel Sekreter Ahmet Tuğcu, KIB-TEK’e yapılan geçici istihdamların 37’sinin UBP, 14’ünün DP, 12’sinin ise YDP kontenjanından yapıldığını belirtti, Yönetim Kurulu üyelerinin birinci derece akrabalarının işe alındığını söyledi.

Tuğcu, şaibeli sınavı geçemeyen 30’a yakın adayın, itirazda bulunmaya hazırlandığını duyurdu, kendilerine yargı sürecine yönelik destekte bulunacaklarını söyledi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ise kurumda daha önce 750 olan personel sayısının 530’a gerilediğini, istihdamların ‘ihtiyaç’ gerekçesiyle yapıldığını savundu.

Paşa, ‘geçici işçilerin çoğunluğunun Yönetim Kurulu üyelerinin akrabalarından oluştuğuna’ dair iddiaları ise kabul etmedi, “İsimlerini de açıklasınlar. Ben kim, kimdir bilmiyorum. Benim kardeşim, akrabam varsa söylesinler” dedi.

Öte yandan KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu ise kuruma 143 kişinin istihdam edildiğini, bu sayının da toplam personelin 4’te birine denk geldiğini vurguladı.

Avcıoğlu, “Kurumun personele ihtiyacı var. Ama bu geçici alım değil. Bilgi birikimi yüksek olan kişiler istihdam edilmeliydi. Ailelerinden dolayı işe alınan birçok insan var” değerlendirmesinde bulundu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, geçici işçi alımlarıyla ilgili konuştu:

“İktidardaki parti, muhalefete çağrı mı yapacaktı?”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, kurumda daha önce 750 olan personel sayısının 530’a gerilediğini, istihdamların ‘ihtiyaç’ gerekçesiyle yapıldığını savundu.

Paşa, kuruma sınavsız istihdam edilen geçici işçi sayısının 63 olduğunu da doğruladı, bu konuda sendika ile mutabakata varıldığını da iddia etti.

‘Yapılan istihdamların hükümet ortaklarının kontenjanları ile belirlenip belirlenmediği’ sorusuna ise Paşa, “Herhalde… İktidardaki parti, muhalefete çağrı mı yapacaktı?” yanıtını verdi.

Paşa, geçici işçilerin çoğunluğunun Yönetim Kurulu üyelerinin akrabalarından oluştuğuna dair iddiaları ise kabul etmedi, “İsimlerini de açıklasınlar. Ben kim, kimdir bilmiyorum. Benim kardeşim, akrabam varsa söylesinler” dedi.

78 kişinin alındığı, şaibe iddialarının karıştığı sınavla ilgili de konuşan Paşa, “Münhal ilan edildi, sınav yapıldı. Gizli yapılan bir şey yok. Dedikodu ile iş yapmam, Savcılık, polis orada. Konuyu götürüp, versinler” şeklinde konuştu.

Paşa, sınav sonuçlarına itiraz konusunda hiç kimsenin kendisine ulaşmadığını da dile getirerek, Bilgi Edinme Yasası kapsamında başvuran herkesin sınav kağıtlarına yeniden bakabileceğini sözlerine ekledi.

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu:

“Geçici işçilerle ilgili YİM’e gideceğiz”

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, KIB-TEK’e yapılan geçici istihdamların 37’sinin UBP, 14’ünün DP, 12’sinin ise YDP kontenjanından yapıldığını belirtti, Yönetim Kurulu üyelerinin birinci derece akrabalarının işe alındığını söyledi.

Tuğcu, şaibeli sınavı geçemeyen 30’a yakın adayın, itirazda bulunmaya hazırlandığını duyurdu, kendilerine yargı sürecine yönelik destekte bulunacaklarını söyledi, “Ben sınavda başarılı oldum, hukuk yoluna gideceğini söyleyen varsa hukukçumuz bu kişilere destek olacak” şeklinde konuştu.

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu:

“Toplam personelin 4’te biri istihdam edildi”

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu ise kuruma 143 kişinin istihdam edildiğini, bu sayının da toplam personelin 4’te birine denk geldiğini dile getirdi.

Avcıoğlu, “Kurumun personele ihtiyacı var. Ama bu geçici alım değil. Bilgi birikimi yüksek olan kişiler istihdam edilmeliydi. Ailelerinden dolayı işe alınan birçok insan var” değerlendirmesinde bulundu.

Sınava katılıp, itirazda bulunacağını söyleyen birçok kişinin kendisine ulaştığını da söyleyen Avcıoğlu, “Mahkemeye gideceğini söyleyen birçok aday var… Meşru menfaat gereği, sınava girenler yargıya başvurabiliyor” dedi.

Avcıoğlu, kurumda sözleşmeli personel olan 8 avukatın da kadrolandığını, bu kişilerin de yönetime yakın isimler olduğunu sözlerine ekledi.

YENİDÜZEN, listeyi ele geçirdi

YENİDÜZEN, kuruma sınavsız, ‘geçici’ statüde istihdam edildiği iddia edilen 63 kişilik listeyi de ele geçirdi.