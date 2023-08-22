Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, KIB-TEK’e münhal için duyurulan yazılı sınavla ilgili tarihte son anda değişiklik yapıldığına dikkat çekerek, kurum tarihinde ilk kez böyle bir skandal yaşandığını söyledi.

Adayların sınava hazırlanamadıkları için ek süre talep etmesinin gerekçe gösterildiğini belirten Tuğcu, sınava 15 saat kala nasıl ertelenebileceğini sordu, sınavın 31 Ağustos’a ertelenmesinde siyasi bir neden olduğunu iddia etti.

Tuğcu, yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“Sınava başvuran 542 kişinin haklarının eşit ve düzgün şekilde korunamayacağının endişesini yaşıyoruz. Daha önce de dile getirdiğimiz endişelerde ne kadar haklı olduğumuz net şekilde ortaya çıktı. Talebimiz Toplu İş Sözleşmesi’ndeki işe alma kurallarının istisnasız şekilde uygulanmasıdır. El-Sen sürecin takipçisi olacak.”

Tuğcu, açıklamasında şu soruları da sordu:

1- Sınav sorularını hangi üniversite hazırladı?

2- Sınava 15 saat kala neden iptal edilip 31 ağustos 2023 tarihine ertelenmiştir?

3- Münhallar dışında, münhalsız işe personel alımı yapılacak mı?

4- Yazılı sınavı geçen adaylar ile ilgili mülakatlar şeffaf yapılacak mı?

5- Sınavın iptal olmasına sebep torpilliler kimlerdir?

6- Sınava başvuramayanlardan el altından başvuru mu kabul edilecektir?

78 kişilik münhale 500’ü aşkın başvuru var

Kıb-Tek’e açılan 78 kişilik münhal için başvuru süresi 4 Ağustos’ta dolmuş, sınava 500’ü aşkın aday başvurmuştu. Bugün yapılacağı açıklanan sınavın ertelendiği de dün duyurulmuştu.

Sınav, 31 Ağustos Perşembe günü, katılımcılara daha önceden bildirilen okullarda, aynı salon ve aynı saatte yapılacak.