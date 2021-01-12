Sınava girmek isteyen ve karantinada olan hemşireler için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Yüksek hemşire sınavına girmek isteyen ancak karantinada olan hemşirelerin 15 Ocak’a kadar Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 Ocak’ta düzenlenecek 3’üncü Derece Yüksek Hemşirelik sınavına girecek olan ancak bu tarihte gerek gerek temaslı, gerek yurtdışından geldiği için karantinada bulunan adayların, sınava girebilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılabilmesi adına, 15 Ocak Cuma günü saat 12.00'ye kadar Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapması gerektiği duyuruldu.