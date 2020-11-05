Şimşeklerin dansı

Kıbrıs’ın genelini etkisi altına alan yağışlarla birlikte, gökyüzünde hem korkunç hem de estetik görüntüler de ortaya çıktı.

İki gecedir şimşekler, gökyüzünde adeta dans edercesine ihtişamlarını göstermekte. Bunun yanında fotoğrafçılar sabırlı bir çaba içerisinde büyülü anları yakalamaya çalıştı.

Büyülü anlar, Kıbrıs’ın güneyinden sosyal medya gruplarından paylaşılan fotoğraflara işte böyle yansıdı.



Fotoğraf Angelos Kouriefs



Fotoğraf: Chris-Belesis‎



Fotoğraf: George-Charalambous

Manşet fotoğraf Tsakiris Evangelos‎