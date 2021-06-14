Şimdi de ‘sözleşmeli’ Personel oldu!

YDP Genel Başkan Yardımcısı, Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi Ali Akın Önder, sözleşmeli personel olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na atandı.

11 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararda Önder’in ‘hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu’ belirtildi, atama ile ilgili gerekli ödeneğin, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasına karar verildi.