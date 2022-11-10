Şimdi de “sahte İsviçre kimliği”

Kuzeyden aldığı iddia edilen sahte İsviçre kimliğiyle Baf’tan Litvanya’ya gitmeye çalışan kadın gözaltına alındı.

Litvanya’ya gitmek için Baf Havaalanı’na giden bir kadın, kuzeyden aldığını belirttiği sahte kimlik kartıyla yakalandı.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, olay dün meydana geldi.

Kıbrıs Polis Müdürlüğü’nün Kriminal Soruşturma Departmanı Başkanı Michalis Nocolaou, yaptığı açıklamada, Litvanya'ya seyahat etmeye çalışan bir kadının, İsviçre kimliğinin sahte olduğu ortaya çıktıktan sonra Baf havaalanında gözaltına alındığını söyledi.

Kadının dün saat 15.15’te Baf Havaalanı’nda sahte kimlikle yakalandığı ve sorgulama sırasında, sahte belgeyi kuzeyde 200 Euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini bildirildi.