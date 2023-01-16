Şimdi de 95 oktan benzin stoku tükendi
Geçtiğimiz hafta “EuroDiesel” stokunun tükenmesiyle gündeme gelen Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) yeni haftaya 95 oktan benzin stoku sorunuyla girdi.
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Geçtiğimiz hafta “EuroDiesel” stokunun tükenmesiyle gündeme gelen Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) yeni haftaya 95 oktan benzin stoku sorunuyla girdi.
Pek çok K-PET istasyonu, 95 Oktan Kurşunsuz Benzin satışını durdurmuş durumda.
Pompacılar, yakıtın Çarşamba günü itibariyle istasyonlara verileceği bilgisini paylaşırken, benzin talep eden sürücülere 98 oktan kurşunsuz benzin veriliyor…
Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, K-PET’e yakıt taşıyan geminin hava muhalefeti nedeniyle gecikme yaşadığını, yarın adaya varmasının beklendiğini söyledi.
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