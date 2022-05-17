“Şili’den güneye iki yangın söndürme uçağı geliyor”

Kıbrıs’ın güneyinde yangın söndürme amaçlı olarak yürüttüğü uçak ve helikopter kiralama sürecinin devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Şili’den İki Yangın Söndürme Uçağı Geliyor” başlıklı haberinde, Orman Dairesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan yangın söndürme uçakları ve pilotlarının Şili’den muhtemelen gelecek ay geleceğini, yangın helikopterleriyle ilgili süreçlerin ise geciktiğini yazdı.

İspanya’dan geçen hafta Güney Kıbrıs’a, “Airtractor” tipi iki yangın söndürme uçağının geldiğini yazan gazete, uçakların esas üssünün Ağrotur olacağını ancak dün mürettebatın eğitimi ve yaz aylarındaki yangınlara hazırlık amacıyla Baf Havalimanı’na uçtuklarını belirtti.

Gazete, Orman Dairesi’nin iki tane daha yangın söndürme uçağı temin etmek istediğini yazdı.

Habere göre Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru, uçuş saatlerinde sorunlar yaşanmaması için “Airtractor” uçaklarının kullanıcılarıyla ilgili konuların bu hafta sonu açıklığa kavuşturulacağını söyledi.

Aleksandru açıklamasında ayrıca, Haziran ayına kadar iki uçuş unsurunun daha alınması için tüm süreçlerin devam etmekte olduğunu da belirtti.