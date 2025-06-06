Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Atacama bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Atacama'ya bağlı Diego de Almagro kasabasının 52 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Depremin yerin yaklaşık 76,6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Şili "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.