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Sıla Usar İncirli'den Merkez Lefkoşa'ya ziyaret

Sıla Usar İncirli'den Merkez Lefkoşa'ya ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi bu sabah, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli’nin katılımıyla Merkez Lefkoşa’ya ziyaret düzenledi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi bu sabah, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli’nin katılımıyla Merkez Lefkoşa’ya ziyaret düzenledi.

Ziyarette Sıla Usar İncirli’ye milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili eşlik etti. Merkez Lefkoşa’ya alış veriş yapmak için gelen yurttaşlar, CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli’ye büyük ilgi gösterdi.

Lefkoşa’da artık yeni bir dönemin başlaması gerektiğine işaret eden yurttaşlar, Sıla Usar İncirli’nin projelerine ve fikirlerine büyük destek belirttiklerini söylediler ve artık CTP’nin yerel yönetim vizyonunun başşehre de taşınması gerektiğinin altını çizdiler.

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