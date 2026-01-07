Sıla Usar İncirli: “Silahlı saldırılar ülkenin en önemli sorunu haline geldi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, son dönemde art arda yaşanan silahlı saldırıların ülkenin en önemli güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti.

İncirli, silahlı saldırıda yaralanan iki galeri çalışanına acil şifalar dileyerek, ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve olaydan derin kaygı duyan tüm halka geçmiş olsun dileklerini iletti.

CTP’nin güvenlik gibi hayati bir konuda hiçbir zaman hükümete karşı fırsatçı bir muhalefet dili kurmadığını vurgulayan İncirli, gelinen noktada benzer olayların tekrarlandığını, yapılan uyarıların ve sağduyulu çağrıların karşılıksız kaldığını üzülerek gördüklerini ifade etti.

İncirli, polis teşkilatının olayın hemen ardından yürüttüğü hızlı, titiz ve etkin çalışmayla failin kısa sürede yakalanmasının kamu vicdanını rahatlattığına dikkat çekti.

Bu başarının, sorunun sahada görev yapan güvenlik güçlerinden değil, önleyici güvenlik politikalarını üretmekte yetersiz kalan siyasi iradeden kaynaklandığını açıkça ortaya koyduğuna dikkat çeken İncirli, polis tarafından silahın temin süreci ve saldırının organizasyonuna ilişkin bağlantıların eksiksiz biçimde ortaya çıkarılmasına yönelik beklentilerini de dile getirdi.

Polisin fedakârlığı ve hızlı refleksinin, hükümetin yarattığı siyasi boşlukları telafi etmek zorunda bırakılmaması gerektiğini kaydeden İncirli, CTP’nin çağrısını şöyle sıraladı:

“Önleyici güvenlik politikaları gecikmeden hayata geçirilmeli, silahlı suçların beslendiği ekonomik ve örgütsel yapılarla kararlı biçimde mücadele edilmeli ve cezasızlık algısını ortadan kaldıracak güçlü, tutarlı bir siyasi irade ortaya konmalıdır.”

“Bugün bir galeriye sıkılan kurşun, yarın toplumun ortak güven duygusunu hedef alan daha büyük bir tehdidin habercisi olabilir” diyen İncirli, güvenliğin yalnızca olay sonrası başarılarla sınırlı olmadığını vurguladı.

İncirli, güvenliğin, riskleri önceden gören, tehlikeyi doğmadan engelleyen ve caydırıcılığı esas alan kamusal bir anlayışla sağlanabileceğini belirterek, hükümetlerin asli görevinin yurttaşların silahın gölgesinde değil, hukukun güvencesi altında yaşadığı bir düzeni tesis etmek olduğunu ifade etti.